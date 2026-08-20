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Söke'de operasyonla 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Söke'de 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. (33), jandarma tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Söke'de operasyonla 6 yıl 3 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

yakalanma ve gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan takip ve araştırma sonucunda hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. (33)'nin Söke'de bulunduğu belirlendi.

operasyonun yürütülmesi:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla U.E. yakalandı ve jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin saha çalışması ve tespit süreçleri sonucunda gerçekleştirilen yakalama, kolluk faaliyetinin planlı bir şekilde yürütüldüğünü gösterdi.

adli işlem ve cezaevi teslimi:

Gözaltına alınan hükümlünün adli işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili mercilere teslimi yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda U.E. cezaevine gönderildi ve kesinleşmiş hapis cezasının infazı için gerekli süreç başlatıldı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, &#039;TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA&#039; SUÇLARINDAN HAKKINDA 6 YIL 3...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, 'TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA' SUÇLARINDAN HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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