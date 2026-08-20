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Kilit ve merak: Eskişehir'de sabaha karşı dolabı zorlayan iki çocuk

Eskişehir Odunpazarı'nda geçtiğimiz gün sabaha karşı, kimliği belirsiz iki çocuk market önündeki kilitli meşrubat dolabını açmaya çalıştı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilit ve merak: Eskişehir'de sabaha karşı dolabı zorlayan iki çocuk

Kilit ve merak: Eskişehir'de sabaha karşı dolabı zorlayan iki çocuk

Eskişehir'de, market önünde bulunan kilitli bir meşrubat dolabını açmaya çalışan iki çocuğun görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekmeden önce kayıt altına alındı.

olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Olay, geçtiğimiz gün sabaha karşı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen iki çocuk dolabın yanına geliyor ve kilidin kapalı olduğunu fark ediyor.

kamera görüntüsü ve çocukların tepkisi:

Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta çocukların, dolabın kapağını zorlayarak açmaya çalıştıkları, bir süre uğraştıktan sonra başarılı olamayınca marketin önünden ayrıldıkları görülüyor. Kayıtta saldırgan veya zarar verme niyetiyle yapılmış açık bir müdahale tespit edilmedi; çocukların eylemi kısa sürede sona erdi.

Görüntüler, hem iş yeri sahipleri hem de mahalle güvenliği açısından dikkat çekici bulunurken, benzer vakaların önüne geçmek için işletmelerin güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerektiği not ediliyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE, KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ ÇOCUĞUN BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ KİLİTLİ MEŞRUBAT DOLABINI AÇMAYA...

ESKİŞEHİR'DE, KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ ÇOCUĞUN BİR MARKETİN ÖNÜNDEKİ KİLİTLİ MEŞRUBAT DOLABINI AÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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