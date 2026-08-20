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Konya'da seyir halindeki çekiciden yükselen alevler sürücüyü uyarıp aracı kurtardı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 64 AFM 727 plakalı çekicinin önünde başlayan yangın, sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da seyir halindeki çekiciden yükselen alevler sürücüyü uyarıp aracı kurtardı

Konya'da tır çekicisinde yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir tırın çekici bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, Karapınar-Ereğli kara yolunun 25. kilometresinde Akören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü İ.G. yönetimindeki 64 AFM 727 plakalı çekici ile 64 AEE 426 plakalı dorseden oluşan tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti ve araçtan indi. Sürücünün zamanında müdahalesi ve hızlı tahliye sayesinde yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alana ulaşarak yangına müdahale etti.

hasar ve soruşturma:

Çekici bölümünde başlayan yangın kısa sürede aracın ön kısmını sardı; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çekici kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak yetkililerce tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN ÇEKİCİ BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN ÇEKİCİ BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERİ FARK EDEN SÜRÜCÜ, ARACI YOL KENARINA ÇEKEREK KENDİSİNİ SON ANDA KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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