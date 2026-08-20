Atatürk Mahallesi'nde ulaşım dönüşümü: Said Nursi Caddesi'nde zemin çalışmaları başladı

Atatürk Mahallesi'nde ulaşım dönüşümü

Patnos Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini ve yol konforunu artırma hedefiyle yürüttüğü altyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki Said Nursi Caddesi üzerinde sıcak asfalt serimi öncesi zemin hazırlık ve düzenleme faaliyetleri başlatıldı.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Belediye ekipleri, cadde üzerinde zemin düzleme, sıkıştırma ve altyapı hazırlık adımlarını eş zamanlı yürütüyor. Yapılan düzenlemelerin amacı, yol dayanıklılığını artırmak, sürüş güvenliğini sağlamak ve mahalle sakinlerinin ulaşım standartlarını yükseltmek olarak açıklandı. Teknik ekipler, alt yapı uyumluluğu ve yüzey hazırlanmasının sıcak asfalt uygulaması öncesinde eksiksiz tamamlanmasına öncelik veriyor.

Saha incelemesi ve sonraki adımlar:

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın çalışmaları bizzat sahada takip etti; yetkililerden yürütülen süreç hakkında bilgi aldı. Başkan Taşkın saha incelemesi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mahallelerimizin ulaşım kalitesini ve yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak adına ekiplerimizle birlikte sahadayız. Said Nursi Caddesi’nde sıcak asfalt öncesi zemin hazırlık çalışmalarımızı başlattık ve aşamaları bizzat yerinde inceledik. Daha modern, estetik ve ulaşılabilir bir Patnos için yürüttüğümüz bu yatırımların başta Atatürk Mahallesi sakinlerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye yetkilileri, zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kısa süre içinde sıcak asfalt dökümüne geçileceğini bildirdi. Ayrıca ekiplerin ilçe genelindeki diğer kritik güzergâhlarda da yol bakım ve yenileme programını aksatmadan sürdüreceği ifade edildi.

PATNOS BELEDİYESİ’NDEN ATATÜRK MAHALLESİ’NE ULAŞIM YATIRIMI: YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI