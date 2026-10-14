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Alanya pansiyonunda yalnız kalan 71 yaşındaki kişinin ölümü araştırılıyor

Alanya'da bir pansiyonda tek başına kalan 71 yaşındaki Nurettin Acar odasında ölü bulundu; kimliği pansiyon kayıtlarıyla tespit edildi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya pansiyonunda yalnız kalan 71 yaşındaki kişinin ölümü araştırılıyor

Olay yeri ve ilk müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda, saat 10.30 sıralarında görevlilerin haber alamadığı bir misafir için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin pansiyon odasına girmesiyle, odada bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, pansiyon kayıt bilgileri üzerinden tespit edildi.

İnceleme ve işlem süreci:

Olayda yaşamını yitiren kişinin adı Nurettin Acar ve yaşı 71 olarak kayıtlara geçti. Olay yerinde görevli inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı; polis ve adli makamların yürüttüğü çalışmalar sonucunda ölüm nedeninin belirlenmesi hedefleniyor.

CENAZE, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ALANYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.

CENAZE, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ALANYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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