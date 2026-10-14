Alanya pansiyonunda yalnız kalan 71 yaşındaki kişinin ölümü araştırılıyor

Olay yeri ve ilk müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda, saat 10.30 sıralarında görevlilerin haber alamadığı bir misafir için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin pansiyon odasına girmesiyle, odada bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, pansiyon kayıt bilgileri üzerinden tespit edildi.

İnceleme ve işlem süreci:

Olayda yaşamını yitiren kişinin adı Nurettin Acar ve yaşı 71 olarak kayıtlara geçti. Olay yerinde görevli inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı; polis ve adli makamların yürüttüğü çalışmalar sonucunda ölüm nedeninin belirlenmesi hedefleniyor.

CENAZE, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ALANYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.