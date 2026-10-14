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Gemlik-Orhangazi yolunda zincirleme kaza: dört araç birbirine girdi, trafik bir süre aksadı

Gemlik-Orhangazi karayolu Bölge Trafik İstasyonu önünde dört aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı; can kaybı yok, trafik geçici olarak aksadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gemlik-Orhangazi yolunda zincirleme kaza: dört araç birbirine girdi, trafik bir süre aksadı

Gemlik-Orhangazi karayolu'nda zincirleme kaza

Bursa’nın Gemlik-Orhangazi karayolu üzerinde, Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Olayda araç sürücüleri yaralanırken, bölgedeki trafik bir süre etkilendi ve yoğunluk oluştu.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Bölge Trafik İstasyonu önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı; yoldaki araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, benzer vakaların önüne geçmek için sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını hatırlattı.

BURSA’NIN GEMLİK-ORHANGAZİ KARAYOLU ÜZERİNDE, BÖLGE TRAFİK İSTASYONU ÖNÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA 4...

BURSA’NIN GEMLİK-ORHANGAZİ KARAYOLU ÜZERİNDE, BÖLGE TRAFİK İSTASYONU ÖNÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARALANIRKEN, CAN KAYBI YAŞANMADI. KAZA NEDENİYLE KARAYOLUNDA TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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