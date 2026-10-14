Dolar 49,3920 +0,05%
Euro 55,3197 +0,11%
Bist 12.217,20 -0,27%
Altın Gram 6.609,21 -0,37%
EUR/USD 1,1194 -0,08%
Brent Petrol 106,35 +0,62%
--°

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Karabük Barosu Başkanı Av. Sibel Şirin mazbatasını alarak göreve başladı; yönetimde Levent Karahasan, Müjdat Tükenmez ve Nuray Aydın üstlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

görev dağılımı:

Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Av. Sibel Şirin, baro yönetim kurulunun yaptığı toplantıda başkanlık görevini üstlendi. Yapılan görev dağılımına göre başkan yardımcılığına Av. Levent Karahasan, genel sekreterliğe Av. Müjdat Tükenmez ve saymanlığa Av. Nuray Aydın getirildi.

yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim kurulunda ayrıca Av. Erdi Ahlat, Av. Kamil Karaağaç, Av. Mustafa Köşker, Av. Merve Çavdar, Av. Selman Sazoğlu, Av. Tuğba Nur Yalav Kanal ve Av. Ecem Bodur Güzelgöz üye olarak görev alacak.

Mazbatasını almasının ardından görev dağılımını tamamlayan Karabük Barosu, yeni seçilen kadroyla çalışmalarına devam edecek.

KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SİBEL ŞİRİN, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE BAŞLADI. BARO...

KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SİBEL ŞİRİN, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE BAŞLADI. BARO YÖNETİM KURULUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖREV DAĞILIMIYLA BAŞKAN YARDIMCILIĞI, GENEL SEKRETERLİK VE SAYMANLIK GÖREVLERİNE GETİRİLEN İSİMLER DE BELLİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sason kütüphanesinde kapıda tatlı ikramı öğrencileri cezbediyor
images

Ordu şehir hastanesinin otopark kapasitesi 4 bine çıkarılıyor
images

Ömrünü öğrencilerine adayan öğretmen Serkan Budak son yolculuğuna uğurlanıyor
images

Deniz tutkusu mu cebin hesabı mı? rizeli çiftin palamut diyalogu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van’da 55 yıllık ayakkabı ustası 'satılıktır' etiketiyle yardımı kolaylaştırıyor

Adapazarı'nda kafe önünde son anda kurtuluş: kontrolden çıkan araç açık alana girdi

Sason kütüphanesinde kapıda tatlı ikramı öğrencileri cezbediyor

Gazipaşa'dan Gürcistan'a taze avokado köprüsü

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın