Alanya'da 25 metrelik yolda esnafla bir araya gelen ALTSO çözümü takip edecek

ALTSO saha ziyaretlerini yoğunlaştırdı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmeleri ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafla birebir sohbetler yapılarak bölgedeki ticari hareketlilik ve işletmelerin koşulları yerinde değerlendirildi.

Ziyaretin öncelikleri:

Ziyarette, esnafın gündeminde olan bakım-onarım, altyapı, ruhsat uygulamaları ve müşteri akışı gibi konular ele alındı. Mustafa Tuna, üyelerin ilettiği taleplerin kayda alındığını ve bu konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulacağını söyledi. ALTSO yönetimi, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Esnafla iletişim ve takip süreçleri:

Tuna, göreve geldikten sonra esnaf ve oda üyeleriyle düzenli olarak bir araya gelmeye önem verdiğini aktardı. Geçtiğimiz günlerde Damlataş bölgesindeki esnaflarla yapılan görüşmelerin ardından bu kez 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmelerle buluşulduğu belirtildi. Ziyaretlerde not alınan talepler önceliklendirilip, yerel ve ulusal düzeyde gerekli girişimler yapılacak.

Ziyaretler sırasında esnafın beklenti ve sıkıntıları tek tek kayda geçirilirken, ALTSO yönetimi kısa vadede somut adımlar atılması için ilgili mercilere başvurular yapılacağını bildirdi. Gelişmeler üyelerle düzenli olarak paylaşılacak ve takip süreci şeffaf biçimde yürütülecek.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI MUSTAFA TUNA, 25 METRELİK YOL ÜZERİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ. TUNA, ESNAFIN İLETTİĞİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAKLARINI SÖYLEDİ.