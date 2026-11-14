Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Alanya'da 25 metrelik yolda esnafla bir araya gelen ALTSO çözümü takip edecek

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, 25 Metrelik Yol'daki işletmeleri ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını dinledi; çözüm için ilgili kurumlarla girişim yapılacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Alanya'da 25 metrelik yolda esnafla bir araya gelen ALTSO çözümü takip edecek

ALTSO saha ziyaretlerini yoğunlaştırdı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmeleri ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafla birebir sohbetler yapılarak bölgedeki ticari hareketlilik ve işletmelerin koşulları yerinde değerlendirildi.

Ziyaretin öncelikleri:

Ziyarette, esnafın gündeminde olan bakım-onarım, altyapı, ruhsat uygulamaları ve müşteri akışı gibi konular ele alındı. Mustafa Tuna, üyelerin ilettiği taleplerin kayda alındığını ve bu konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulacağını söyledi. ALTSO yönetimi, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Esnafla iletişim ve takip süreçleri:

Tuna, göreve geldikten sonra esnaf ve oda üyeleriyle düzenli olarak bir araya gelmeye önem verdiğini aktardı. Geçtiğimiz günlerde Damlataş bölgesindeki esnaflarla yapılan görüşmelerin ardından bu kez 25 Metrelik Yol üzerindeki işletmelerle buluşulduğu belirtildi. Ziyaretlerde not alınan talepler önceliklendirilip, yerel ve ulusal düzeyde gerekli girişimler yapılacak.

Ziyaretler sırasında esnafın beklenti ve sıkıntıları tek tek kayda geçirilirken, ALTSO yönetimi kısa vadede somut adımlar atılması için ilgili mercilere başvurular yapılacağını bildirdi. Gelişmeler üyelerle düzenli olarak paylaşılacak ve takip süreci şeffaf biçimde yürütülecek.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI MUSTAFA TUNA, 25 METRELİK YOL ÜZERİNDE FAALİYET...

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI MUSTAFA TUNA, 25 METRELİK YOL ÜZERİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ. TUNA, ESNAFIN İLETTİĞİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAKLARINI SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son hazırlıklar Van'da: lastikçiler kış mesaisinde
images

Gençlerle iklim eylemini yeniden tasarlamak: Akbank'ın COP31 vurgusu
images

Üniversite hastanelerinde uygulama birliğini sağlamak için koordinasyon komitesi...
images

Turistik Karaelmas ekspresinin son seferi Zonguldak'ta tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Son hazırlıklar Van'da: lastikçiler kış mesaisinde

Binlerce kişi helikopter kazasında şehit olan Serkan Önder'e veda etti

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğünü koruyarak Türk Telekom'u 88-84 yendi

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar