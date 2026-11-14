Turistik Karaelmas ekspresinin son seferi Zonguldak'ta tamamlandı

Seferin özeti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 programının kapanış seferini 13 Kasım Cuma akşamı Ankara'dan başlattı ve 14 Kasım Cumartesi günü Zonguldak'a ulaştı. Sefer kapsamında trende yer alan 120 yolcu Ankara'dan hareket etti; geliş ve dönüş kontenjanlarının tamamı dolarak günlük toplam 240 turistin kentte ağırlanmasıyla sonuçlandı.

Yenice etkinlikleri ve yolculuk programı:

Sabah saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesine varan kafile, Ihlamur Teras'ta sonbahar manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı. Misafirler Şeker Kanyonu çevresindeki doğa etkinlikleri ve ATV safarilerine katıldı. Ayrıca Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi ekibinin düzenlediği taş baskı ve geri dönüşüm atölyelerinde sanatsal çalışmalara zaman ayrıldı.

Zonguldak karşılama ve gezi programı:

14 Kasım Cumartesi günü Zonguldak Garı'nda kafileyi Madenci Korosu karşıladı. Kent merkezinde düzenlenen gezi programında Kömür Deneyim Ocağı, Maden Müzesi, Maden Şehitleri Müzesi, Fener Mahallesi ve Varagel Tüneli ziyaret edildi. Ziyaretler boyunca yolcular bölgenin hem doğal hem endüstriyel mirasıyla buluşturuldu.

BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Başkanı Alper Erenler seferin amacını bölgenin doğa ve turizm değerlerini tanıtmak olarak özetledi ve son seferde 4 tur acentesinden gelen 120 yolcu bulunduğunu belirtti. BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Başkanı Ümran Öztürk Can ise trenin hem geliş hem dönüş seferlerinde yolcu taşıdığını, bu nedenle Zonguldak'ta aynı anda iki ayrı turist grubunun ağırlandığını aktardı.

Yöresel tanıtım ve yemekli vagon uygulaması:

Trenin yemekli vagonunda her sefer farklı bir kooperatifin ürünleri tanıtıldı. Son seferde Devrek Güneşi Kooperatifi yolculara yöresel lezzetler sundu; kooperatifin tanıtımı dönüş seferinde de devam edecek. Ayrıca Yenice Ihlamur Teras'taki atölye etkinliklerinde Ereğli Oyuncak Müzesi ekibi taş baskı ve geri dönüşüm temalı atölyeler gerçekleştirdi. Yetkililer yolcu memnuniyetinin yüksek olduğunu bildirdi.

Kara yoluyla Zonguldak'a gelmiş ayrı bir grup da aynı gece trenle dönüş için hareket edecek; Tren 14 Kasım Cumartesi 23.00'te Ankara'ya hareket edecek diğer 120 kişiyi taşıyacak. TGA'dan 4 sosyal medya içerik üreticisi ve 1 rehber de dönüş yolculuğuna katılacak. Tren, Çankırı ve Kalecik duraklarından geçerek 15 Kasım Pazar günü Ankara'ya ulaşmasıyla 2026 yılı programını sonlandıracak.

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ, 2026 YILININ SON SEFERİ KAPSAMINDA 120 YOLCUSUYLA ZONGULDAK'A ULAŞTI. ANKARA'DAN HAREKET EDEN TRENİN YOLCULARI, YENİCE'DEKİ DOĞA ETKİNLİKLERİNİN ARDINDAN ZONGULDAK GARI'NDA MADENCİ KOROSU TARAFINDAN KARŞILANDI.