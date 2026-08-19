Alanya’da projeyle büyüyen bir vizyon: üretkenlik ve girişimcilik odaklı adımlar

Alanya'da iki günlük proje ve girişimcilik eğitimi tamamlandı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Engelsiz Yaşam Evi Derneği iş birliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen iki günlük Proje ve Girişimcilik Eğitimi ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın amacı, Alanya'da proje üretme ve girişimcilik kapasitesini artırmak olarak belirlendi.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Eğitim programında katılımcılara proje döngü yönetimi, stratejik planlama, ulusal ve uluslararası fon kaynakları, girişimcilik destekleri, devlet teşvikleri ve proje yazma becerileri dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler aktarıldı. Kursun içeriği, katılımcıların hem yerel ihtiyaçlara yanıt verebilecek hem de ulusal ve uluslararası fırsatlardan faydalanabilecek projeler geliştirmesine odaklandı.

Programda uygulamalı örnekler ve fon başvurusu hazırlama teknikleri paylaşılarak, katılımcıların proje hazırlama sürecindeki adımları pratiğe dökmeleri sağlandı. Eğitimin iki günlük yapısı, katılımcılara teorik bilgiyi kısa sürede uygulamaya dönüştürme imkânı sundu.

Başkan Erdem'in değerlendirmesi ve mesajı:

ALTSO Başkanı Eray Erdem, eğitimi değerlendirirken Alanya'nın ekonomik ve sosyal gelişiminin yanında proje üretme kapasitesinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdem, 'Proje üreten, üretimine değer katan bir Alanya için çalışıyoruz' ifadeleriyle eğitimin hedefini özetledi ve katılımcıların fon ve teşviklerden daha etkin yararlanabilmesini amaçladıklarını belirtti.

Erdem ayrıca, eğitim ve girişimcilik alanındaki çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında, eğitim programının yerel aktörlerin kapasitesini artırmaya yönelik somut bir adım olduğunu vurguladı.

Sertifika töreni ve teşekkürler:

Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Programa Engelsiz Yaşam Evi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, Proje Uzmanı ve eğitmen Barış Gümüşbaş ile kursiyerler katıldı.

Gülnur Erbudak Ağca eğitimin düzenlenmesine katkı sunan ALTSO Başkanı Eray Erdem'e teşekkür etti. ALTSO da iş birliği içinde gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin yerel girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini belirterek, benzer çalışmaların devam edeceğinin mesajını verdi.

EĞİTİMİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN DÜZENLENEN SERTİFİKA TÖRENİNDE KURSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.