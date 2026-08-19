Dolar 47,9421 -0,01%
Euro 56,0780 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,75 +0,40%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 91,92 +0,33%
--°

Alanya’da projeyle büyüyen bir vizyon: üretkenlik ve girişimcilik odaklı adımlar

ALTSO ile Engelsiz Yaşam Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen iki günlük eğitimde proje döngü yönetimi, fon kaynakları ve girişimcilik destekleri anlatıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alanya’da projeyle büyüyen bir vizyon: üretkenlik ve girişimcilik odaklı adımlar

Alanya'da iki günlük proje ve girişimcilik eğitimi tamamlandı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Engelsiz Yaşam Evi Derneği iş birliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen iki günlük Proje ve Girişimcilik Eğitimi ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın amacı, Alanya'da proje üretme ve girişimcilik kapasitesini artırmak olarak belirlendi.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Eğitim programında katılımcılara proje döngü yönetimi, stratejik planlama, ulusal ve uluslararası fon kaynakları, girişimcilik destekleri, devlet teşvikleri ve proje yazma becerileri dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler aktarıldı. Kursun içeriği, katılımcıların hem yerel ihtiyaçlara yanıt verebilecek hem de ulusal ve uluslararası fırsatlardan faydalanabilecek projeler geliştirmesine odaklandı.

Programda uygulamalı örnekler ve fon başvurusu hazırlama teknikleri paylaşılarak, katılımcıların proje hazırlama sürecindeki adımları pratiğe dökmeleri sağlandı. Eğitimin iki günlük yapısı, katılımcılara teorik bilgiyi kısa sürede uygulamaya dönüştürme imkânı sundu.

Başkan Erdem'in değerlendirmesi ve mesajı:

ALTSO Başkanı Eray Erdem, eğitimi değerlendirirken Alanya'nın ekonomik ve sosyal gelişiminin yanında proje üretme kapasitesinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdem, 'Proje üreten, üretimine değer katan bir Alanya için çalışıyoruz' ifadeleriyle eğitimin hedefini özetledi ve katılımcıların fon ve teşviklerden daha etkin yararlanabilmesini amaçladıklarını belirtti.

Erdem ayrıca, eğitim ve girişimcilik alanındaki çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında, eğitim programının yerel aktörlerin kapasitesini artırmaya yönelik somut bir adım olduğunu vurguladı.

Sertifika töreni ve teşekkürler:

Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Programa Engelsiz Yaşam Evi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, Proje Uzmanı ve eğitmen Barış Gümüşbaş ile kursiyerler katıldı.

Gülnur Erbudak Ağca eğitimin düzenlenmesine katkı sunan ALTSO Başkanı Eray Erdem'e teşekkür etti. ALTSO da iş birliği içinde gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin yerel girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini belirterek, benzer çalışmaların devam edeceğinin mesajını verdi.

EĞİTİMİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN DÜZENLENEN SERTİFİKA TÖRENİNDE KURSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM...

EĞİTİMİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN DÜZENLENEN SERTİFİKA TÖRENİNDE KURSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi