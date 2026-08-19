Başkan makinenin başına geçti: Ertuğrulgazi Caddesi'nde ilk sıcak asfalt serimi

Başkan ilk serimi bizzat gerçekleştirdi

Söğüt ilçesinde yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Caddesi bugün sıcak asfaltla buluştu. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaları yerinde takip ederek asfalt serim aracının başına geçti ve caddedeki ilk serimi bizzat yaptı. Uygulama, ekiplerin koordineli çalışmasıyla planlandığı şekilde başlatıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye yetkilileri, Ertuğrulgazi Caddesi'nde sürdürülen çalışmanın caddeyi daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedeflediğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre asfalt çalışmaları bugün gece saat 00.00’a kadar aralıksız devam edecek, yarından itibaren ise her gün 08.00-00.00 saatleri arasında sürdürülecek. Başkan Durgut, proje hakkında şunları söyledi: "Ertuğrulgazi Caddemizi en kısa sürede hemşerilerimizin hizmetine sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmalar süresince göstereceğiniz sabır, anlayış ve hassasiyet için teşekkür ediyoruz".

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Asfalt serimi yapılan bölümlerde çalışma güvenliği nedeniyle yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Sürücülerden, sahada görevli personelin yönlendirmelerine ve yerleştirilen trafik işaretlerine uymaları istendi. Belediye ekipleri, çalışma alanı çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, alternatif güzergâhlar ve bilgilendirme levhalarıyla ulaşımın aksaması en aza indirilmesi için düzenlemeler yaptı.

Belediye, çalışmaların planlanan takvim içinde tamamlanmasının ardından bölge trafik akışının rahatlayacağını ve vatandaşların günlük kullanım konforunun artacağını belirtti. Çalışma süresince verilen kısa süreli rahatsızlıklar için yetkililerden sabır ve işbirliği istendi.

BAŞKAN DURGUT ASFALT MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİ, İLK SERİMİ BAŞLATTI