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Kars'ta hutbe sunumu bölge finalinde Mükremin Arvas birinci oldu

Kars'ta düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali'nde din görevlileri hitabet becerilerini sergiledi; Van'dan Mükremin Arvas birinci oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta hutbe sunumu bölge finalinde Mükremin Arvas birinci oldu

Kars'ta bölge finali düzenlendi

2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali, Kars İl Müftülüğü ev sahipliğinde Sultan Alparslan Camii'nde gerçekleştirildi. Bölge illerinden gelen din görevlileri, hutbe sunumu ve hitabet alanındaki yeteneklerini sahneleyerek değerlendirmeye suntu.

yarışma süreci ve sonuçlar:

Yarışmada katılımcıların bilgi düzeyi, hitabet becerileri ve kürsü hâkimiyeti jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan puanlama ve değerlendirmeler sonucunda dereceye giren isimler belirlendi. Van ilini temsil eden Mükremin Arvas bölge birinciliğini elde etti; dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi ve tüm katılımcılara teşekkür edildi.

yetkililerin değerlendirmesi ve amaç:

Programda konuşan Kars Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak, din hizmetlerinin topluma ulaştırılmasında din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı ve hutbenin vatandaşlara dini ile ahlaki mesajların aktarılmasındaki önemine dikkat çekti. Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız ise hutbe ve hitabetin din hizmetlerinin etkin ve doğru sunulmasındaki rolünü öne çıkararak, yarışmaya katılan herkesi gayretleri için tebrik etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikle, din görevlilerinin hitabet becerilerinin geliştirilmesi, hutbelerin daha etkili ve anlaşılır sunulması ve din hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflendi. Program, dereceye giren din görevlilerinin tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

KARS’TA “ETKİLİ HUTBE SUNUMU” BÖLGE FİNALİ HEYECANI(KARS-İHA)

KARS’TA “ETKİLİ HUTBE SUNUMU” BÖLGE FİNALİ HEYECANI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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