Kuluçkaya yatan horoz 'Sultan Baba' civcivleri annelik ve babalıkla büyütüyor

Perşembe'de sıra dışı bir kuluçka vakası:

Ordu'nun Perşembe ilçesi Beyli Mahallesi'nde yaşayan hobi yetiştiricisi Alaattin Güler (42), bir süre önce satın aldığı Hint cinsi horozuna ‘Sultan Baba’ adını vermişti. Güler'in anlattığına göre, horozun kanından olan yumurtalardan bazılarını arkadaşlarına vermek için ayırdılar; ancak süreç beklenmedik bir şekilde gelişti.

Sultan Baba'nın kuluçka süreci ve sonuçları:

Yanına getirilen tavuk yatmayınca horoz, yumurtaların üzerindeymiş gibi davranmaya başladı. Altına konan 13 yumurtadan 5 civciv çıkarken, bunlardan 3 tanesi telef oldu ve geriye 2 civciv kaldı. Güler, horozun tıpkı bir tavuk gibi yavruların üzerine yatıp onları koruduğunu, diğer tavuk ve horozları civcivlerin yanına yaklaştırmadığını belirtiyor.

Aile ve çevrenin gözlemleri:

30 yıldır horoz yetiştirdiğini söyleyen Güler, cinslerinden, duruş ve renk özelliklerinden etkilendiğini ifade etti: "Safkan kalan horozlar bu hayvanlar olduğu için ben seviyorum. Müsabaka ile işim yok ama duruşu, fiziği, ötmesi, renk güzelliği ve yavrusuna sahip çıkması beni etkiledi."

Güler'in annesi Şenan Güler (75) de yıllardır tavuk ve horoz yetiştirdiklerini, ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını vurguladı: "Ben bu yaşıma geldim, horozun civciv çıkarttığını ne gördüm ne de duydum. Tavuk gibi yavrularını altına alıp güzelce bakıyor."

Kümesi incelemek için gelen komşusu İsmail Emir Sezer ise önce inanmadığını, yerinde görünce şaşırdığını aktardı: "Benim de horozlara ilgim var, ben de böyle bir durumla karşılaşmadım. Belki de milyonda bir olan bir olay."

Koruma ve bakım davranışları:

Güler, Sultan Baba'nın civcivlere karşı koruyucu bir tavır sergilediğini, onları yemlemediği anlarda bile gagasıyla beslediğini söyledi. Ayrıca horozun diğer kümes hayvanlarını civcivlerin çevresinden uzak tuttuğunu, bu davranışın yavruların güvenliğini arttırdığını belirtti.

Olay, yörede dikkat çekerek hem yetiştiriciler hem de komşular arasında şaşkınlıkla karşılandı. Güler, yetiştirdiği horozların genetik ve fiziksel özelliklerine duyduğu ilgiyi koruduğunu ve bu örneğin kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

HOROZ VE CİVCİVLERİ