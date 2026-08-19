Dolar 47,9428 -0,01%
Euro 56,0861 +0,16%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.017,51 +0,16%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,97 +0,38%
--°

Kuluçkaya yatan horoz 'Sultan Baba' civcivleri annelik ve babalıkla büyütüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Alaattin Güler'in 'Sultan Baba' adlı horozu, altına konan 13 yumurtadan 5 civciv çıkardı; yavrulara anne gibi bakıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:42

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kuluçkaya yatan horoz 'Sultan Baba' civcivleri annelik ve babalıkla büyütüyor

Perşembe'de sıra dışı bir kuluçka vakası:

Ordu'nun Perşembe ilçesi Beyli Mahallesi'nde yaşayan hobi yetiştiricisi Alaattin Güler (42), bir süre önce satın aldığı Hint cinsi horozuna ‘Sultan Baba’ adını vermişti. Güler'in anlattığına göre, horozun kanından olan yumurtalardan bazılarını arkadaşlarına vermek için ayırdılar; ancak süreç beklenmedik bir şekilde gelişti.

Sultan Baba'nın kuluçka süreci ve sonuçları:

Yanına getirilen tavuk yatmayınca horoz, yumurtaların üzerindeymiş gibi davranmaya başladı. Altına konan 13 yumurtadan 5 civciv çıkarken, bunlardan 3 tanesi telef oldu ve geriye 2 civciv kaldı. Güler, horozun tıpkı bir tavuk gibi yavruların üzerine yatıp onları koruduğunu, diğer tavuk ve horozları civcivlerin yanına yaklaştırmadığını belirtiyor.

Aile ve çevrenin gözlemleri:

30 yıldır horoz yetiştirdiğini söyleyen Güler, cinslerinden, duruş ve renk özelliklerinden etkilendiğini ifade etti: "Safkan kalan horozlar bu hayvanlar olduğu için ben seviyorum. Müsabaka ile işim yok ama duruşu, fiziği, ötmesi, renk güzelliği ve yavrusuna sahip çıkması beni etkiledi."

Güler'in annesi Şenan Güler (75) de yıllardır tavuk ve horoz yetiştirdiklerini, ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını vurguladı: "Ben bu yaşıma geldim, horozun civciv çıkarttığını ne gördüm ne de duydum. Tavuk gibi yavrularını altına alıp güzelce bakıyor."

Kümesi incelemek için gelen komşusu İsmail Emir Sezer ise önce inanmadığını, yerinde görünce şaşırdığını aktardı: "Benim de horozlara ilgim var, ben de böyle bir durumla karşılaşmadım. Belki de milyonda bir olan bir olay."

Koruma ve bakım davranışları:

Güler, Sultan Baba'nın civcivlere karşı koruyucu bir tavır sergilediğini, onları yemlemediği anlarda bile gagasıyla beslediğini söyledi. Ayrıca horozun diğer kümes hayvanlarını civcivlerin çevresinden uzak tuttuğunu, bu davranışın yavruların güvenliğini arttırdığını belirtti.

Olay, yörede dikkat çekerek hem yetiştiriciler hem de komşular arasında şaşkınlıkla karşılandı. Güler, yetiştirdiği horozların genetik ve fiziksel özelliklerine duyduğu ilgiyi koruduğunu ve bu örneğin kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

HOROZ VE CİVCİVLERİ

HOROZ VE CİVCİVLERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi