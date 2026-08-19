Kars'ta yeni dönem başladı: tuğgeneral Kadir Çelik'ten vali Ziya Polat'a nezaket ziyareti

Kars'ta tugay komutanının ziyareti:

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ve Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Kadir Çelik, göreve başlamasının ardından Vali Ziya Polat'ı valilik makamında ziyaret etti. Ziyarette iki yetkili bir süre görüşerek yeni görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

görüşmenin kapsamı:

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, yeni görevin gerektirdiği koordinasyon ve yürütülecek hizmetlerdeki öncelikler ele alındı. Taraflar, görevin başlamasıyla birlikte sürecin sağlıklı işlemesi için karşılıklı iletişim ve iş birliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

kurumsal koordinasyon açısından önemi:

Ziyaret, kentteki kamu kurumları ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon açısından önem taşıyor. İl düzeyinde asayiş, lojistik ve ortak çalışmaları yürütecek makamların uyum içinde hareket etmesinin, bölgesel hizmetlerin etkinliğini artıracağı değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, Tuğgeneral Kadir Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek Kars'taki görev sürecinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

KARS 14. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞINA ATANAN TUĞGENERAL ÇELİK’TEN VALİ POLAT’A ZİYARET(KARS-İHA)