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Alanya'da safari denetimi: 5 araca 233 bin lira ceza

Alanya'da yapılan safari araçlarına yönelik kapsamlı denetimde 23 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 5 araca toplam 233 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'da safari denetimi: 5 araca 233 bin lira ceza

Alanya'da safari araçlarına yönelik denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde araçların teknik uygunluğu, sürücü belgeleri ve yolcu güvenliğine ilişkin hususlar incelendi.

Denetimin kapsamı:

Denetim sırasında toplam 23 safari aracı kontrol edildi. Ekipler, araçların güvenlik donanımı, işletme koşulları ve yolcu taşıma standartlarına uygunluğunu gözden geçirdi.

Ceza uygulaması ve sonuçları:

Kontrollerde kural ihlali tespit edilen 5 araca toplam 233 bin TL idari ceza uygulandı. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve turizm hizmetlerinin standartlarını korumak açısından önemi vurgulanıyor.

ALANYA İLÇESİNDE SAFARİ ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE, KURALLARA UYMADIĞI TESPİT EDİLEN 5 ARACA...

ALANYA İLÇESİNDE SAFARİ ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE, KURALLARA UYMADIĞI TESPİT EDİLEN 5 ARACA TOPLAM 233 BİN TL İDARİ CEZA UYGULANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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