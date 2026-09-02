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İş yerinde silahlı tartışma can aldı: bir tutuklama

Kırıkkale'de Aygaz tüp deposunda çıkan tartışmada mesai arkadaşı A.E. tarafından vurulan 48 yaşındaki Teyfik Türe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş yerinde silahlı tartışma can aldı: bir tutuklama

olayın ayrıntıları:

Kırıkkale Hacılar beldesinde faaliyet gösteren Aygaz firmasına ait tüp deposunda dün meydana gelen olayda, iki çalışan arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; A.E. (26) yanında bulunan tabancayla mesai arkadaşı Teyfik Türe (48)'ye ateş etti.

Türe, diz ve kasık bölgesinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Türe, hastanede hayatını kaybetti.

soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E. hakkında işlemler tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildiği sırada savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı ve "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

iş yeri güvenliği ve olası sonuçlar:

Olay, çalışma ortamında çıkan anlaşmazlıkların kısa sürede şiddete dönüşebildiğini bir kez daha gösterdi. Hem işveren hem de yetkililer açısından olayın nasıl gerçekleştiği, silahın işyerine nasıl getirildiği ve benzer olayların önlenmesine yönelik alınacak idari ve hukuki tedbirler önümüzdeki süreçte öne çıkacak konular olacak.

Yetkililerin ve işyeri temsilcilerinin yapacağı açıklamalar ile soruşturmanın ilerleyişi, olayın iş güvenliği uygulamaları ve olası disiplin/ceza süreçleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayacak.

OLAY, DÜN HACILAR BELDESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AYGAZ FİRMASINA AİT TÜP DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ....

OLAY, DÜN HACILAR BELDESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AYGAZ FİRMASINA AİT TÜP DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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