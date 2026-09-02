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Işıkta duran otomobile silahlı saldırı: Diyarbakır'da iki yaralı

Diyarbakır Yenişehir'de bir otomobile trafikteyken ateş açıldı, H.Y. ve A.K. yaralandı; polis olay yerinde ve hastanedeki araçta inceleme başlattı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:41

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Işıkta duran otomobile silahlı saldırı: Diyarbakır'da iki yaralı

Işıkta duran otomobile silahlı saldırı: Diyarbakır'da iki yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Üçkuyu Mahallesi Mir Cebeli Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında duran bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası araç sürücüsü hızla uzaklaşarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yöneldi. Olay sırasında otomobilde bulunan üç kişiden iki kişi yaralandı.

Yaralıların durumu:

Otomobilde bulunan H.Y. (39) ve A.K. (45) yaralandı. Yaralılar getirildikleri hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Soruşturmanın ilerleyişi:

Polis, olay yerinde ve hastaneye getirilen otomobilde inceleme başlattı; çevredeki görgü tanıklarıyla görüşmeler yapıldığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliği henüz tespit edilemedi.

İddiaya göre olayın nedeni olarak alacak verecek meselesi gösteriliyor. Emniyet güçleri, elde ettikleri bulgular doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor ve olayla ilgili yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE TRAFİK IŞIĞINDA DURAN OTOMOBİLE DÜZENLENEN SİLAHLI...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE TRAFİK IŞIĞINDA DURAN OTOMOBİLE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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