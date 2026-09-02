Çayeli sahil yolunda iki taş yüklü kamyonun karıştığı kaza: 3 kişi yaralandı

Çayeli'de iki taş yüklü kamyonun karıştığı kaza

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük Caferpaşa Mahallesi ile Yaka Mahallesi arasında, Karadeniz Sahil Yolu'nda öğle saatlerinde iki taş yüklü kamyonun karıştığı bir trafik kazası yaşandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre ilk kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bariyerlere çarptığı belirtildi. Bu sırada arkasından gelen başka bir taş yüklü kamyon duramayarak kaza yapan araca çarptı. İlk kamyon bariyerlere çarpmasının ardından devrildi ve kasasında bulunan taşlar yola savruldu, bu durum trafikte aksamalara neden oldu.

Müdahale ve yolun durumu:

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada 3 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye gelen Karayolları ekipleri tarafından yolda birikmiş taş ve enkaz kısa sürede temizlendi ve yol yeniden çift şeritten trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

RİZE’DE 2 TAŞ KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA BARİYERLERE ÇARPAN KAMYON YOLA DEVRİLMESİ SONUCU KASASINDA BULUNAN TAŞLAR TAŞLAR YOLA SAÇILDI.