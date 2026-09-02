İskenderun'dan ayrılışı güvenlik kamerasında: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan son hareketi

Görüntüde neler görülüyor:

İçinde rulo sac taşıyan kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun, 27 Ağustos tarihinde İskenderun Limanı'ndan ayrılış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtta, geminin limandan çıkışı ve manevraları net biçimde görülürken, hareket sırasında bir römorkörün gemiye eşlik ettiği dikkat çekiyor.

Çarpışma ve batış bilgisi:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Tuğberk İmamoğlu daha sonra gece saatlerinde Silivri açığında motor yağı yüklü ALSU adlı ticari gemiyle çarpıştı ve çarpışmanın ardından battı. Görüntüler, geminin limandan güvenli bir şekilde ayrıldığı anları belgeleyerek olayın öncesine dair somut kanıt sağlıyor.

Görüntülerin ortaya çıkması, kaza sürecinin aydınlatılması ve soruşturmalara destek olması açısından önem taşıyor. Liman çıkışındaki eşlik ve manevra kayıtları, olayın analizinde kullanılabilecek görsel veriler olarak değerlendirilecek.

'TUĞBERK İMAMOĞLU' ADLI KURU YÜK GEMİSİNİN, 27 AĞUSTOS'TA İSKENDERUN LİMANI'NDAN AYRILIŞININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.