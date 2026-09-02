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Gazze'de çocuklara nefes alma alanı: Yedi Başak yaz festivali

Yedi Başak, Gazze'de savaşın gölgesindeki çocuklara lunapark, gösteri ve oyun alanlarıyla nefes aldıran bir yaz festivali düzenledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazze'de çocuklara nefes alma alanı: Yedi Başak yaz festivali

Yedi Başak yaz festivali Gazze'de çocuklara nefes oldu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de savaşın yarattığı zorluklar altında yaşayan çocuklar için kapsamlı bir yaz festivali düzenledi. Çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlikte amaç, günlük yaşamın baskısından uzak, güvenli ve neşeli bir ortam sunmaktı.

Festival alanında kurulan etkinlikler:

Festival alanında çocukların eğlenebilmesi ve sosyal etkileşim kurabilmesi için lunapark oyuncakları, havuzlar, şişme oyun alanları ve kaydıraklar kuruldu. Katılımcılar ayrıca yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli atölye çalışmalarıyla zaman geçirdi. Organizasyon, çocukların farklı yaş gruplarına uygun aktivitelere erişebilmesini sağlayacak şekilde planlandı.

Etkinlikler süresince çocuklar oyun oynayarak, yeni arkadaşlıklar kurarak ve güvenli bir ortamda hareket ederek günlük streslerinden uzaklaşma fırsatı buldu. Festival, sadece eğlence odaklı olmayıp çocukların oyun, sosyalleşme ve çocukluk deneyimlerini yeniden yaşayabilmeleri için alan açtı.

Psikososyal desteğin önemi:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. İsmet Yıldırım, festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını; sosyal ve psikolojik desteğin yardım çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Yıldırım, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli olduğunu fakat onların gülmeye, oyun oynamaya ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeye de ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Dernek yetkilileri, böylesi etkinliklerin çocukların travma sonrası dönemdeki toparlanma süreçlerine katkı sağladığını ve günlük yaşam koşullarının ağır olduğu bölgelerde umut ve normalleşme hissi oluşturduğunu ifade etti. Festival, çocuklar için olumlu anılar bırakmayı hedefledi.

Yedi Başak, Gazze'deki faaliyetlerini yalnızca bu tür sosyal etkinliklerle sınırlamıyor; aynı zamanda gıda, sıcak yemek, temiz su ve diğer temel insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Dernek, bölgedeki ihtiyaçlara ulaşabilmek ve uzun vadeli destek sağlamak için bağışçıların ve gönüllülerin katkısının önemine dikkat çekiyor.

Festival organizatörleri, benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini ve çocukların gereksinimlerine yönelik çalışmaların süreklilik arz edeceğini belirtti. Katılımcılar ve aileler, etkinliğin sunduğu güvenli ortam ve çocukların yüzündeki gülümsemelerin önemine vurgu yaptı.

YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ, GAZZE’DE SAVAŞIN AĞIR KOŞULLARI ALTINDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREN...

YEDİ BAŞAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ, GAZZE’DE SAVAŞIN AĞIR KOŞULLARI ALTINDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREN ÇOCUKLAR İÇİN GENİŞ KAPSAMLI BİR YAZ FESTİVALİ DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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