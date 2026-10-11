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Gölyaka'da çift yönlü bereket: elma ve ceviz hasadı sürüyor

Beyşehir Gölyaka'da elma ile ceviz hasadı aynı dönemde devam ediyor; yüksek aroma değerli elmalar ihracata gidiyor ve üreticiler yoğun mesai yapıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Gölyaka'da çift yönlü bereket: elma ve ceviz hasadı sürüyor

Gölyaka'da hasat hareketliliği:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi, göl kıyısındaki bahçelerinde eş zamanlı olarak elma ve ceviz hasadının sürdüğü bir döneme girdi. Mahallede olgunlaşan ürünler için bahçelerde yoğun çalışma yapılıyor ve hasat, gün boyunca devam ediyor.

Elma üretiminde öne çıkan özellikler:

Son yıllarda elma üretimiyle adından söz ettiren Gölyaka'da, ağaçlardan özenle toplanan elmalar yüksek aroma değeriyle alıcı buluyor. Ürünler, ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışı pazara da gönderiliyor; bu durum bölge üreticileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaya devam ediyor.

Elma ağaçlarının ürün verdiği bahçelerde çalışan üreticiler, dallardaki olgun meyveleri hasat ederken kaliteyi korumaya özen gösteriyor. Hasadın yoğun olduğu bu dönemde emek ve zaman maliyeti öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Ceviz bahçelerinde uygulanan yöntemler:

Mahallede ceviz ağaçlarında da toplama çalışmaları devam ediyor. Cevizler genellikle ağaçlardan silkelenerek toplanıyor ve hasat sonrası ürünler özel makinelerde işlenerek kurutma ve kırma süreçlerine hazırlanıyor.

Elma ve cevizin aynı dönemde hasat edilmesi, mahalledeki ekonomik hareketliliği artırıyor; pazar ve nakliye süreçleri ile işleme kapasitesi bu yoğunluğa göre şekilleniyor. Üreticiler, emeklerinin karşılığını alabilmek için hasat sürecini titizlikle yürütüyor.

Sonuç olarak, Gölyaka Mahallesi'ndeki bu çift yönlü hasat, hem tarımsal çeşitliliği hem de bölge ekonomisine sağladığı katkıyı gözler önüne seriyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI BEYŞEHİR GÖLÜNE KIYISI BULUNAN GÖLYAKA MAHALLESİ’NDE BAHÇELERDE...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI BEYŞEHİR GÖLÜNE KIYISI BULUNAN GÖLYAKA MAHALLESİ’NDE BAHÇELERDE ELMA VE CEVİZ HASADI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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