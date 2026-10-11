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Atakum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mimarsinan Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Atakum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdulsamet Ak idaresindeki 55 APP 725 plakalı motosiklet ile 52 AFY 144 plakalı otomobil çarpıştı.

kaza ve müdahale:

Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayın kesin nedeni ve sorumlulukla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE İLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE İLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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