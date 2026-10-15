Alaplı-Akçakoca yolunda yağış sonrası kaya düşmesi iki araca hasar verdi

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca kara yolunun Kıran köyü mevkisinde yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle toprak yumuşadı ve taş parçaları devrildi.

Kayıplar ve hasar:

Olay sırasında Akçakoca istikametine seyir halinde olan Kurtuluş Vurmaz yönetimindeki 55 JP 486 plakalı Fiat Tipo, önüne düşen kaya parçasına çarparak durdu. Aynı yönde ilerleyen K.A. idaresindeki 34 PTG 989 plakalı otomobil ise yola düşen kaya parçalarının üzerinden geçti. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi; şans eseri her iki sürücü de yara almadan kurtuldu.

Güvenlik ve ulaşım:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Yola düşen kaya parçalarının temizlenmesi ve bölgenin güvenli hale getirilmesi çalışmaları nedeniyle trafik kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Alaplı-Akçakoca yolunda kaya düştü: 2 otomobil hasar gördü