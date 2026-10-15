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Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri Yeğenli Mahallesi'nde yaptıkları aramada 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirip, 3 şüpheliyi tutuklattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Tire'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, Yeğenli Mahallesi'ndeki aramada 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi. Operasyon, ilçede uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

operasyon detayları:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketleri takibe alarak bölgedeki aramaları yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler kayıt altına alındı ve delil işlemleri sürdü.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili A.Y., R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İZMİR&#039;İN TİRE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 54 KİLO...

İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 54 KİLO 800 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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