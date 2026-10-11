Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

konserin akışı ve seyirci buluşması:

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, yeniden başladığı konser serisi kapsamında Antalya’da sahne aldı. İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından gerçekleşen etkinlik, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi otoparkında düzenlendi ve konser alanını dolduran binlerce müziksever sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Uzun bir aranın ardından kentte verdiği ilk konserlerden biri olan gecede, izleyiciler konser alanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye yoğun alkışlarla çıkan Ferah, açılışta Anka kuşu metaforunun yansıtıldığı LED görüntüleri eşliğinde performansına başladı.

sahnede repertuvar ve öne çıkan parçalar:

Konser, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" ile açıldı; ilerleyen bölümde ise "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Mayın Tarlası" gibi sevilen eserler seslendirildi. Ferah, ikinci şarkının ardından sahnede dinleyicilere duygularını paylaşarak, "Her şey yolunda mı? Çok uzun bir süre sonra buluşmamızın ilk dakikaları ve bu dakikalarda da çok heyecanlı olduğum için kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ama şarkı söylerken sizleri, ifadelerinizi görünce konuşmaya pek de gerek olmadığını hissediyorum. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.

Gecenin ilerleyen dakikalarında sanatçının yorumuyla bütünleşen anlar, seyircinin coşkusunu artırdı; şarkılara verilen sözlü ve alkışlı destek performansın enerjisini yükseltti.

piyano eşliğinde duygusal anlar ve kapanış:

Konserde öne çıkan bölümlerden biri, Ferah’ın Ozan Tügen’in piyano eşliğinde seslendirdiği "Ateşe Yakın", "Yağmurlar" ve "Deli Kızım Uyan" yorumlarıydı. Bu duygusal parçalar sırasında izleyiciler uzun süreli alkışlarla sanatçıyı destekledi.

Sahne performansı ve güçlü yorumuyla geceyi yöneten Ferah, finalde yoğun alkışlar üzerine yeniden sahneye çıkarak "Od" şarkısıyla bis yaptı ve konseri noktaladı.

Konserde Şebnem Ferah’a; klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

TÜRK ROCK MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ ŞEBNEM FERAH, YENİDEN BAŞLADIĞI KONSER SERİSİ KAPSAMINDA ANTALYA'DA SAHNE ALDI