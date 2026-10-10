Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Artvin'de köknar sakızının yükselen değeri

Artvin'in yüksek rakımlı ormanlarında yetişen köknar ağaçlarından elde edilen çam sakızı, elle ve teker teker toplanıyor. Toplama zorluğu, risk ve emeğin niceliği ürünün piyasa değerini yükseltiyor; kilogram fiyatı 7.500-10.000 lira bandında seyrediyor.

toplama süreci ve riskleri:

Çam sakızı genellikle Ağustos ve Eylül aylarında çıkarılıyor. Ürüne ulaşmak için ağaçlara tırmanmak gerekiyor; ağaç yükseklikleri zaman zaman 15-20 metreyi buluyor. Toplayıcılar, sakızı ağacın kabuğundan ayırmak için çakı kullanıyor ve her bir parça tek tek toplanıyor. Bu yöntem, hem fiziksel güç hem de ustalık gerektiriyor; ormanlık alanda çalışmanın doğrudan bir risk unsuru olduğu satıcılar tarafından vurgulanıyor.

fiyat, talep ve geleneksel kullanım:

27 yıldır aile işletmesiyle şarkütericilik yapan Erkan Büyük, köknar sakızının Artvin'de kuşaktan kuşağa taşınan bir gelenek olduğunu anlatıyor. Satıcılar, ürüne en çok 50 yaş üstü tüketicilerin ilgi gösterdiğini, yeni neslin de kullanımı sürdürdüğünü belirtiyor. Bazı tüketiciler sakızı toz haline getirip bal ile karıştırarak sabah aç karnına veya akşam yatmadan önce tüketmenin mide rahatsızlıklarını hafiflettiğini söylüyor.

Selahattin Arslan ise toplama işinin zorluğunu ve yüksekte çalışma gereğini dile getiriyor; ağaçların üzerinde tek tek sakız çıkarıldığını, bu yüzden işin hem zahmetli hem de riskli olduğunu belirtiyor. Satıcılar ürünün hem karışım halinde hem de ayrı ayrı olarak talep edildiğini, ihtiyaç olunca Türkiye'nin birçok iline kargo ile gönderim yaptıklarını ifade ediyorlar.

Toplama sürecinin el emeği yoğun olması, satış fiyatını doğrudan etkileyen başlıca nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel yöntemlerle toplanıp tüketilen bu ürün, yerel kültürün bir parçası olarak hem talep görüyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

ARTVİN’DE KÖKNAR AĞAÇLARINDAN TEK TEK TOPLANAN ÇAM SAKIZININ KİLOSU 10 BİN LİRAYA ULAŞIYOR. YÖREDE BALLA KARIŞTIRILARAK TÜKETİLEN ÜRÜN, MİDE RAHATSIZLIKLARINI HAFİFLETTİĞİNİ SÖYLEYEN VATANDAŞLARDAN İLGİ GÖRÜYOR.