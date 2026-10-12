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Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

GastroAntep, dokuz gün süren kültür, sanat ve gastronomi programının ardından Festival Park'taki Sefo konseriyle Gaziantep'te sona erdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

festival kapanışında sefo rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 21’inci durağı olan Gaziantep'te, dokuz gün süren etkinlikler GastroAntep adı altında devam etti. Festival, kentteki farklı noktalarda eş zamanlı gerçekleşen programlarla kültür, sanat ve gastronomiyi buluşturdu ve kapanışını büyük bir konserle taçlandırdı.

sahne performansı ve izleyici etkileşimi:

Festival Park’ta sahneye çıkan rap sanatçısı Sefo, hareketli repertuvarı ve güçlü sahne enerjisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının sahneye çıkışıyla coşkulu tepki gösterdi; alkış, tempo tutma ve eşlikler gece boyunca sürdü.

Sefo, konser süresince özellikle "Bonita", "Söyle Neydi Bu?" ve "Aşiyan" gibi sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilerle yakın bir iletişim kurdu. Şarkıların sözlerine katılan kalabalık, sanatçının performansını sık sık alkışlayarak karşıladı.

şehirde festivalin bıraktığı izler:

Dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleşen atölye, sergi, tadım ve sahne etkinlikleriyle Gaziantep’in kültürel ve gastronomik birikimi öne çıkarıldı. Festival, hem yerel katılımcılara hem de ziyaretçilere kentin zengin mirasını deneyimleme fırsatı sundu ve kapanış konseriyle bu yoğun programı tamamladı.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Sefo’nun sahne performansıyla sonlanırken, kentteki etkinliklerin yarattığı canlı atmosfer ve festivalin çok yönlü içerikleri katılımcılar tarafından hatırlanacak şekilde son buldu.

SEFO

SEFO

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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