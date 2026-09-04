Alaşehir'de kelter güreşi ve üzüm yarışmalarıyla festival coşkusu

festivalde açılış yarışmaları:

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, ilçede geleneksel etkinliklerle başladı. İlk günün programında hem kelter çekme yarışması hem de en güzel üzüm seçimi yer aldı. Etkinlikler Alaşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleşti ve etkinlik alanları halkın yoğun ilgisini çekti.

kelter çekme mücadelesi:

Sevgi Yolu üzerindeki Pazar Camii önünden başlayan kelter çekme yarışmasında 30 yarışmacı, üzerlerinde yaklaşık 30 kilogram üzüm bulunan iki kelteri taşıyarak 500 metrelik parkuru en hızlı tamamlamaya çalıştı. Start düdüğünün ardından en iyi dereceyi Uğur Özcan elde etti (1 dakika). İkinci olan Mustafa Tamkan 1 dakika 0,1 saniye, üçüncü olan Mehmet Özcan ise 1 dakika 0,3 saniyelik derece yaptı. Yarışmada dereceye girenlere birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın ödülü verildi.

en güzel üzüm seçimi:

Alaşehir Kongre Parkı'nda düzenlenen en güzel üzüm yarışmasına 40 üretici katıldı. Jüri üyeleri Raşit Köşlü, Orhan Uçar, Hüseyin Çıldır ve Hasan Ayhan, getirilen üzümleri renk, salkım yapısı, tat, tane büyüklüğü ve salkım sapı kriterlerine göre değerlendirdi. Yarışmada birinciliğe Ömer Avcı layık görülürken, Musa Bingül ikinci, Ömer Tingil üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere birinci için tam altın, ikinci için yarım altın, üçüncü için ise çeyrek altın ödülleri verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm üreticilere 11'er adet üzüm kelteri ile 5 litrelik Bandırma yağı hediye edildi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalin amacının yalnızca üzümü değil ilçenin kültürel ve turizm değerlerini de tanıtmak olduğunu vurguladı. Başkan Öküzcüoğlu, üreticilerin bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, 'Bazen bu sene üzüm para etmedi, "Üzümün festivali mi olur?" diyorlar. Biz de para edince festivali yapıp para etmeyince festival yapma diye bir anlayışımız yok. Etsin etmesin, her sene geleneksel hale gelmiş bu festivali yapıyoruz' ifadelerini kullandı. Öküzcüoğlu ayrıca ödüllerin yetersiz kaldığını söyleyerek, 'Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın yetmez ama gönlüm razı değil. Ben de ilave olarak tüm katılımcılarımıza 11 kelter ve 5 litrelik Bandırma yağı benden olsun' dedi.

Festivalin ilk günü akşam saatlerinde düzenlenen konserde sahne alan Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı, izleyicilere müzikli bir final sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserle Alaşehirliler festivalin ilk gününü coşkuyla tamamladı.

ALAŞEHİR ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE ÜZÜM FESTİVALİ, 30 YARIŞMACININ 30'AR KİLOGRAMLIK ÜZÜM KELTERLERİYLE MÜCADELE ETTİĞİ KELTER ÇEKME YARIŞMASIYLA BAŞLADI.