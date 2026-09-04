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Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Koleksiyoner Berna Özden'in 70-120 yıllık, 80 parçalık heybe koleksiyonu Sanat Melikgazi'de sergilenecek; açılış 7 Eylül saat 17.30.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Kültürün taşınan hafızası: Heybe sergisi

Sanat Melikgazi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 5-13 Eylül tarihleri arasında Anadolu dokuma geleneğine odaklanan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Koleksiyoner Berna Özden'in seçkisinde, yaşları 70 ile 120 yıl arasında değişen 80 parça yer alıyor ve ziyaretçilere geçmişle bağ kuran bir deneyim sunuyor.

Coğrafi çeşitlilik:

Sergide yer alan eserler; Çanakkale, Balıkesir, Bergama, Kozak, Manisa, Aydın Yörük obaları, Fethiye, Konya, Kayseri Yahyalı, Niğde Kaşıkçı, Çorum, Mersin Mut, Malatya Sinanlı ve Sivas gibi geniş bir coğrafyanın kültürel izlerini taşıyor. Koleksiyonda çeyiz heybeleri, binek heybeleri, insan heybeleri ve özel çocuk heybeleri bulunuyor; her bir parça hem işlevsel hem de estetik açıdan kendine özgü motifler ve dokuma teknikleri barındırıyor.

Açılış ve ziyaretçi bilgileri:

Resmi açılış töreni 7 Eylül Pazartesi saat 17.30'da yapılacak. Sergi, festival programı boyunca ziyaretçilere açık olacak ve Sanat Melikgazi, etkinliğin kent kültür hayatına katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu sergiye ilişkin şu ifadeleri paylaştı: Sanat Melikgazi’miz sergilere, atölyelere ve geniş kapsamlı etkinliklere kapılarını ardına kadar açarak Kayseri’mizin kültür-sanat hayatına yön vermeyi sürdürüyor. Bu kez de kültürel motiflerimizin zenginliğini yansıtan müthiş bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi ile geleneksel mirasımız olan kültürel motiflere dokunacağız. Kültür-sanat faaliyetlerimiz ile vatandaşlarımızı nitelikli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Kültür Yolu Festivali kapsamında, 5-13 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak sergimizin 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek olan resmi açılış törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.

Sanat Melikgazi'nin ev sahipliğindeki bu sergi, ziyaretçilere Anadolu'nun yerel yaşamına dair somut bir belleği sunarken, geleneksel dokuma sanatının zengin motiflerini ve fonksiyonel çeşitliliğini keşfetme olanağı sağlıyor.

SANAT MELİKGAZİ, 5-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ...

SANAT MELİKGAZİ, 5-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA ÖZEL BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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