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Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

Tokat Belediyesi, zabıta teşkilatının 200. kuruluş yılı ve Zabıta Haftası kapsamında 5 Eylül'de Gümenek Mesire Alanı'nda ücretsiz çocuk şenliği düzenliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

etkinlik detayları:

Tokat Belediyesi, zabıta teşkilatının kuruluşunun 200. yılı ve Zabıta Haftası nedeniyle çocuklara yönelik özel bir gün hazırladı. "Zabıta Haftası Çocuk Şenliği" adıyla düzenlenen etkinlik, 5 Eylül Cumartesi günü Gümenek Mesire Alanında gerçekleştirilecek ve saat 13.00-17.00 arasında açık olacak. Belediye organizasyonu ücretsiz olarak planlandı ve tüm çocuklar ile aileleri davet edildi.

program ve aktiviteler:

Gün boyunca çocuklar için tasarlanmış çok sayıda etkinlik yer alacak. Şenlikte köfte ekmek ikramı, sürpriz hediyeler, akıl ve zekâ oyunları, yüz boyama, palyaço gösterileri, ip çekme yarışması, çuval koşusu ile Osmanlı macunu ve pamuk şeker gibi ikramlar bulunuyor. Etkinlik programı, çocukların eğlenmesini ve sosyalleşmesini hedefleyecek şekilde düzenlendi.

ulaşım ve belediye başkanının mesajı:

Şenliğe katılmak isteyenler için Tokat Belediyesi tarafından ücretsiz servis imkânı sağlanacak. Servisler Cumhuriyet Meydanı'ndan 12.15'te ve Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nden 12.30'da hareket edecek şekilde planlandı. Bu düzenleme, ailelerin ulaşım yükünü hafifletmeyi ve katılımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu etkinlikle ilgili yayımladığı mesajda zabıta çalışanlarının kent yaşamındaki rollerine vurgu yaptı. Başkan Yazıcıoğlu mesajında şunları kaydetti: "Zabıta teşkilatımızın 200. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor; Tokat’ımızın huzuru, düzeni ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum."

Belediye, iki asırlık zabıta geleneğini çocuklara yönelik neşeli bir etkinlikle taçlandırmayı ve toplumun bu köklü kurumuna dikkat çekmeyi hedefliyor. Katılımın yüksek olması beklenen şenlik, ailelere ve çocuklara açık, ücretsiz bir etkinlik olarak planlandı.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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