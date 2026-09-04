Minik kütüphane kaşifleri keşiflerini belgelendirdi

KÜYAP etkinliklerinde düzenli katılıma belge

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi bünyesinde sürdürülen KÜYAP programına yıl boyunca düzenli katılım gösteren çocuklar, ilgi ve emeklerinin karşılığı olarak "Kütüphane Kaşifi Belgesi" ile ödüllendirildi. Programlar; okuma, keşif ve yaratıcı etkinlikleri bir araya getirerek çocukların kitaplarla arasında kalıcı bir bağ kurulmasını hedefliyor.

Programın amacı ve uygulaması:

Etkinlikler, çocukların merakını canlı tutmak ve öğrenme isteğini güçlendirmek üzere planlandı. Yıl boyunca gerçekleştirilen birbirinden renkli ve eğitici atölye, okuma saatleri ve grup çalışmaları sayesinde katılımcılar yeni türlerle tanıştı, araştırma becerilerini geliştirdi ve paylaşma kültürünü deneyimledi. Düzenli katılım gösteren çocuklar, merakları ve öğrenme gayretleriyle kütüphane ortamında öne çıktı.

Minik kaşiflerin ödüllendirilmesi:

Etkinliklerin tamamına düzenli katılan çocuklara verilen Kütüphane Kaşifi Belgesi, onların gösterdikleri çabayı somutlaştırmak ve ileri dönemde okuyup keşfetme motivasyonlarını artırmak amacıyla takdim edildi. Belge töreni, çocukların yüzlerindeki heyecan ve renkli görüntülerle dikkat çekti.

Kütüphane yetkilileri, bu tür programlarla kütüphanelerin yalnızca kitap okunan mekanlar olmadığını; aynı zamanda merakın tetiklendiği, hayal gücünün genişlediği ve yeni bilgilerin keşfedildiği canlı alanlar olduğunu vurguladı. Minik kütüphane kaşifleri, aldıkları belgelerle yeni kitaplara ve yeni keşiflere doğru motive olarak ayrıldı.

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE KÜYAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMLARA DÜZENLİ OLARAK KATILAN ÇOCUKLARA “KÜTÜPHANE KAŞİFİ BELGESİ” VERİLDİ.