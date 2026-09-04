Kadıköy'de 365. randevu: fenerbahçe ile beşiktaş yeniden karşılaşıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş 365. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ligde üç maç sonunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puana sahip; Fenerbahçe 4., Beşiktaş ise 3. sırada yer alıyor.

rekabetin genel bilançosu:

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 364 karşılaşmanın ardından yarınki maçla sayı 365 olacak. Bu süreçte Fenerbahçe'nin sahadan galip ayrıldığı maç sayısı 137, Beşiktaş'ın galibiyet sayısı 130 olarak kayıtlı. Taraflar 97 maçta eşitliği bozamadı. Toplam gollerde ise Kanarya 504, Kartal 463 gole ulaştı.

süper lig özelinde yüzleşmeler:

Süper Lig tarihinde iki ekip resmi olarak 140 kez karşılaştı. Lig istatistikleri Fenerbahçe lehine; sarı-lacivertliler 51 galibiyet alırken, Beşiktaş 44 kez üç puanın sahibi oldu ve 45 maç berabere tamamlandı.

Son 10 derbi dikkat çekici şekilde dengede: 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere bu dönemde taraflar 4er galibiyet elde etti, 3 maç berabere bitti. Geçen sezon Kadıköy'de iki maç oynandı; Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 2-1 kazanırken lig maçını Fenerbahçe 1-0 ile kapattı.

tarihten öne çıkan skorlar:

Ezeli rekabette en farklı galibiyetler 7'şer golle kayıtlı. Beşiktaş 23 Mart 1941'deki özel maçta 7-1 ile üstünlüğünü gösterirken, Fenerbahçe 6 Aralık 1958'deki özel maçta 7-0 kazandı. Süper Lig seviyesindeki en farklı sonuçlar arasında 6 Ocak 1990'da Beşiktaş'ın 5-1 galibiyeti bulunuyor; Fenerbahçe ise ligde 3-0 ile sonuçlanan 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012 maçlarıyla öne çıktı.

Rekabetteki en gollü maç 11 Ağustos 1974 TSYD Kupası'nda kayda geçen 5-4 sonuçlu karşılaşma. Ayrıca 19 Mayıs 1955 Atatürk Kupası mücadelesi 4-4 berabere tamamlandı.

hakem ve organizasyon:

Derbide düdüğü FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler çalacak. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olurken, maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olarak açıklandı.

Yarınki randevu, uzun tarihe sahip rekabette yeni bir sayfa açacak; taraflar Kadıköy'de üç puanı hedefleyerek taraftarlarına önemli bir karşılaşma sunacak.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞÜ YARIN OYNAYACAKLARI DERBİYLE TOPLAMDA 365. KEZ RAKİP OLACAK. REKABETTE SARI-LACİVERTLİLER 137, SİYAH-BEYAZLILAR DA 130 DEFA KAZANDI.