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Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

Rezum ile prostat dokusuna su buharı uygulanarak idrar kanalındaki baskı azaltılıyor; uygun hasta seçimi ve takip gerektiren minimal invaziv bir yöntem.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:47

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

Rezum ile prostat büyümesine su buharı müdahalesi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut, iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) tedavisinde kullanılan Rezum yönteminin temel yaklaşımını anlattı. Yöntemde idrar kanalından özel bir cihazla girilerek prostatın büyümüş bölgelerine kontrollü miktarda su buharı veriliyor ve buharın taşıdığı ısı enerjisiyle hedeflenen dokuda gerileme sağlanıyor. Amaç, prostatın idrar kanalına uyguladığı baskıyı azaltarak hastanın idrar şikayetlerini hafifletmektir.

Rezum nasıl çalışıyor:

Doç. Dr. Osman Barut'a göre Rezum uygulaması sırasında su buharı, uygulandığı prostat dokusunda kontrollü bir termal etki oluşturuyor. Bu etki zaman içinde vücudun doğal iyileşme mekanizmalarıyla hedef dokunun erimesine veya küçülmesine neden oluyor. Sonuç olarak idrar kanalındaki basınç azalıyor ve idrar akımında rahatlama sağlanması hedefleniyor. Barut, bu yöntemde prostat dokusunun kesilip çıkarılmadığını, hedeflenen bölgelerin ısı ile etkilenip sonrasında vücut tarafından uzaklaştırıldığını vurguladı.

Uygun hasta seçimi ve anatomik değerlendirme:

Uzman, prostat büyüme biçimlerinin kişiden kişiye değiştiğini ve bunun tedavi planlamasında belirleyici olduğunu söyledi. Özellikle prostatın orta lobunun durumu ve idrar kanalına hangi bölgelerden baskı yaptığı değerlendirme açısından önemli. Her hastanın prostatı aynı şekilde büyümediği için, işlem öncesinde prostat boyutu, büyümenin yerleşimi, mesane fonksiyonları ve hastanın daha önce aldığı tedaviler ayrıntılı olarak inceleniyor. Bu değerlendirmeler sonucunda Rezum'ün uygun bir seçenek olup olmadığı kararlaştırılıyor.

Avantajlar, sınırlamalar ve beklentiler:

Rezum gibi minimal invaziv yöntemlerin avantajı, daha az girişimsel olmaları ve iyileşme sürecinin genellikle daha konforlu olmasıdır. Ancak Barut, Rezum'ün her hastaya uygulanamayacağını belirterek seçim kriterlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca bu yöntemin etkisinin anında değil zaman içinde ortaya çıktığını, bazı klasik cerrahi yöntemlerde olduğu gibi işlem sırasında büyümüş dokunun çıkarılmaması nedeniyle rahatlamanın gecikebileceğini ifade etti. İlk dönemde idrar sıklığında, yanma veya idrar yapma güçlüğünde geçici artışlar görülebileceği, takipte bu yakınmaların azalmasının beklendiği vurgulandı.

Barut, hastalara sabırlı olmaları gerektiğini ve tedavi sonrası sürecin izlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Tedavi seçimi yapılırken hastanın genel sağlık durumu, beklentileri ve cinsel fonksiyonların korunmasına ilişkin kaygıları da dikkate alınıyor. Uzman, birçok hasta için cinsel fonksiyonların korunmasının öncelikli olduğunu ve bu konunun tedavi planlamasında hasta ile ayrıntılı olarak konuşulduğunu belirtti.

Tedavi seçenekleri arasında değerlendirme:

Prostat büyümesinde tek bir evrensel çözüm yok. Doç. Dr. Osman Barut, bazı hastalarda ilaç tedavisiyle izleme yeterli olurken, bazı hastalarda endoskopik veya lazer cerrahilerinin tercih edilebileceğini söyledi. Rezum ise uygun seçilmiş hastalar için alternatif bir minimal invaziv yöntem olarak gündeme geliyor. Hedef, her hastaya aynı tedaviyi uygulamak değil, hastaya en uygun ve güvenli yöntemi seçmek şeklinde özetlendi.

Son olarak Barut, erkeklerin idrarla ilgili şikayetlerini yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmemeleri gerektiğini; gece sık idrara kalkma, idrar akımında zayıflama veya mesanenin tam boşalmadığı hissi gibi yakınmaların araştırılması gerektiğini hatırlattı. Bu şikayetler prostat büyümesinin yanı sıra başka ürolojik sorunlara da işaret edebileceği için yaşam kalitesini etkileyen belirtiler görüldüğünde üroloji uzmanına başvurulması önerildi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. OSMAN BARUT

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. OSMAN BARUT

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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