Aliağa Petkimspor savunma zaaflarını giderip yeni sayfa açmak istiyor

sezonun ilk üç haftası:

Basketbol Süper Ligi'ne ideal bir başlangıç yapamayan Aliağa Petkimspor, ilk üç haftayı 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile tamamladı. Takım, sezonun açılış maçında Merkezefendi Basketbol'u mağlup ederek lige umutlu bir başlangıç yaptı; ancak sonrasında Erokspor ve Körfez Basket karşısında alınan üst üste yenilgiler, takımın istikrar arayışını öne çıkardı.

hücum performansı:

İzmir temsilcisi hücumda beklenen üretkenliği gösteriyor. İlk üç maçta sırasıyla 85, 87 ve 90 sayı kaydeden ekip, sayı bulma konusunda problem yaşamadı. Bu skorlar, takımın hücum yükünü taşıyacak oyun akışı ve oyuncu verimliliğinin varlığını işaret ediyor.

savunma ve çözüm arayışları:

Öte yandan savunmadaki eksiklikler, alınan yenilgilerde belirleyici oldu. Orhun Ene yönetimindeki takımın savunma organizasyonunda açıklar bulunduğu; bu nedenle antrenmanlarda önceliğin savunma yerleşimleri, hücum geri dönüşleri ve bireysel savunma disiplinine verilmesi bekleniyor. Kulüp, savunma zaaflarını gidermeden ligde istikrarlı bir çıkış yakalamanın zor olacağını değerlendiriyor.

Önümüzdeki haftalar Aliağa Petkimspor için sınav niteliğinde: ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe, 5. haftada ise yine dış sahada Tofaş ile karşılaşacak. Üst üste iki zorlu deplasman mücadelesi, takımın hem mental hem de taktik açıdan ne kadar hazır olduğunu gösterecek.

Teknik heyetin amacı, hücumdaki verimliliği korurken savunmayı sıkılaştırmak ve bu iki kritik deplasmandan alınacak sonuçlarla yeni bir sayfa açmak. Yönetim ve taraftarlar, takımın kısa sürede toparlanarak ligde yukarı doğru bir ivme yakalamasını bekliyor.

ALİAĞA PETKİMSPOR, SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI