Zorkun'da miniklerle tilavet yarışması

Tilavetle dolan şenlik tepesi

Osmaniye'de düzenlenen geleneksel 30. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleşen Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda, minik katılımcılar yeteneklerini sergiledi. Etkinlik, Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi Camii'nde gerçekleştirildi ve camide okunan ayetlerle manevi bir atmosfer oluştu.

Yarışma düzeni ve kategoriler:

Programda kız ve erkek çocuklar ayrı kategorilerde yarıştı. Her bir tilavet, izleyiciler ve jüri tarafından dikkatle dinlendi; çocukların okuma teknikleri, telaffuz ve dikkatleri değerlendirilerek puanlandı. Yarışma sırasında cami içindeki sessizlik ve katılımcıların ilgisi etkinliğin ciddiyetini ve saygısını artırdı.

Amacı ve verilen ödüller:

Etkinlik, çocukların Kur'an-ı Kerim'e olan ilgisini artırmak ve güzel okuma becerilerini teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Yarışmanın sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve başarılı performanslar takdir edildi. Ödüller hem çocukların motivasyonunu yükseltmeyi hem de ailelerin ve toplumun katılımını güçlendirmeyi hedefledi.

Kapanış ve teşekkürler:

Yarışmada dereceye girmenin sevincini yaşayan çocuklar, etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi ve destekleri için Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etti. Organizasyon, bölge halkının ve ailelerin yoğun ilgisiyle son buldu.

Minik yürekler Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştı