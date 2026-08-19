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Zorkun'da küçük tilavetçiler camide buluştu

Osmaniye'de 30. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde düzenlenen Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında kız ve erkek çocuklar ayrı kategorilerde hünerlerini sergiledi, dereceye girenlere hediyeler verildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zorkun'da küçük tilavetçiler camide buluştu

Şenlikte minik tilavetçiler:

Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi Camii'nde düzenlenen 30. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında, çocuklar Kur’an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bir araya geldi. Kız ve erkek çocukların ayrı kategorilerde yarıştığı etkinlikte, yarışmacıların okudukları ayetler mekanın manevi atmosferini güçlendirdi.

Yarışma sırasında tilavetler katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi ve çocukların okuma teknikleri, tecvid uygulamaları ile seslendirmedeki hassasiyetleri ön plandaydı. Organizasyonun amacı, genç yaşta Kur’an-ı Kerim’e ilginin artmasını sağlamak ve güzel okuma becerilerini teşvik etmek olarak açıklandı.

Kazananlar ve teşekkürler:

Programın sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada mutluluğu yaşayan minikler, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, ailelerin ve yerel katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Şenlik bünyesinde düzenlenen bu tür yarışmaların, çocukların dini bilgi ve becerilerini geliştirmede etkin bir rol oynadığı vurgulandı.

MİNİK YÜREKLER KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMAK İÇİN YARIŞTI

MİNİK YÜREKLER KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMAK İÇİN YARIŞTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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