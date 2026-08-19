Çaycuma’da ipekböceği yetiştiriciliğinde büyüme planları

Çaycuma'da ipekböceği üretimi için görüşmeler yapıldı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede ipekböceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gündeme geldi. Katılımcılar bölgenin mevcut altyapısını ve potansiyelini değerlendirdi.

Toplantının gündemi:

Toplantıda üretim kapasitesinin artırılması, teknik destek ihtiyacı, kayıtlı üretim ve pazarlama olanakları ele alındı. Ayrıca saha altyapısının güçlendirilmesi ve yetiştiricilere yönelik eğitim programlarının planlanması üzerinde duruldu.

Hedefler ve yol haritası:

Toplantı sonucunda amaç, ilçede ekonomik ve tarımsal değer oluşturan bir ipekböceği sektörü kurmak olarak belirlendi. İleriye dönük proje ve planlamalar hazırlanacak; sürdürülebilir üretim modelleri ve kapasite artışı için çalışmalar yürütülecek.

Yetkililer, atıl alanların değerlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesiyle ilçede sektörün güçlendirilebileceğini vurguladı ve önümüzdeki dönemde somut adımlar atılacağının altını çizdi.

ÇAYCUMA KAYMAKAMI ADEM KAYA BAŞKANLIĞINDA İLÇEDE SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.