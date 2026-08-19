Düzce TSO'da üyeler 18 ve 24 Ekim'de yönetime karar verecek

Seçim takvimi ve önemli tarihler

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2026-2030 dönemine yön verecek organların belirlenmesine ilişkin seçim takvimi açıklandı. Takvime göre oda üyeleri iki ayrı tarihte sandık başına gidecek; ilk aşama Meslek Komiteleri ve Meclis seçimleriyle, ikinci aşama ise yönetim ve diğer oda organlarının belirlenmesiyle tamamlanacak.

Meslek komitesi ve meclis seçimleri:

11 Meslek Komitesi ve Meclis üyeliklerinin belirleneceği seçimler 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Seçimlerde 4 bin 500'ün üzerinde Düzce TSO üyesinin oy kullanması bekleniyor. Sandık sonuçları yeni dönemde görev alacak Meslek Komitesi ve Meclis üyelerini belirleyecek.

Yönetim ve oda organları seçimleri:

Düzce TSO'nun Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Divanı, TOBB Delegeleri ile Disiplin Kurulu seçimleri 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Aynı tarihte 11 Meslek Komitesi için Komite Başkanı ve Başkan Yardımcıları da seçilecek. Bu takvimle birlikte 2026-2030 dönemine ilişkin seçim süreci tamamlanmış olacak.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (TSO) 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK ODA ORGANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI. 4 BİN 500’ÜN ÜZERİNDE ÜYE, 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ SANDIK BAŞINA GİDECEK.