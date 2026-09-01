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Alkollü sürücünün arkadaşları polisi oyaladı: yaklaşık 110 bin lira ceza

İnegöl'de alkollü araçtaki 5 kişi polisle konuşarak ekipleri oyaladı; sürücü 1.74 promil çıktı, sürücü ve araç sahibine toplam yaklaşık 110 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alkollü sürücünün arkadaşları polisi oyaladı: yaklaşık 110 bin lira ceza

olay ve müdahale:

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında seyir halindeki 15 KC 792 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü ile 4 yolcunun alkollü olduğu tespit edildi ve beş kişi araçtan indirildi.

İşlem sırasında şahıslar, polis ekipleriyle sürekli konuşarak diyalog kurmaya ve ekipleri oyalamaya çalıştı. Bu tavırlar ekiplerin sabrını sınadı; bir şahsın, "Beni alın. Aracı bağlamak vicdanına kalmış bir şey" sözleri üzerine polis ekipleri şahısları susmaları konusunda uyardı.

yapılan tespitler ve ölçüm sonuçları:

Yapılan kontrollerde sürücü Oktay Y. (53)'nin alkol testinde 1.74 promil olduğu belirlendi. Bu sonuç üzerine işlemler genişletildi ve ilgili tutanaklar düzenlendi.

sürücü ve araç sahibine uygulanan cezalar:

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40.000 TL, alkollü araç kullanmaktan 25.000 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 5.662 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40.000 TL idari para cezası kesildi. Uygulanan cezaların toplamı yaklaşık 110.662 TL olarak kayıtlara geçti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin işlemleri sürüyor; alkollü şahısların işlem boyunca sergilediği tutum ise ekipler tarafından özellikle not edildi.

İNEGÖL İLÇESİNDE ALKOLLÜ ŞEKİLDE ARAÇLA SEYREDEN 5 KİŞİ, POLİS EKİPLERİNCE DURDURULDU. ARAÇTAN...

İNEGÖL İLÇESİNDE ALKOLLÜ ŞEKİLDE ARAÇLA SEYREDEN 5 KİŞİ, POLİS EKİPLERİNCE DURDURULDU. ARAÇTAN İNDİRİLEN ŞAHISLAR SÜREKLİ KONUŞARAK EKİPLERİ OYALAMAYA ÇALIŞIP, TRAFİK POLİSİNİN SABRINI SINADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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