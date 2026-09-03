Alkollü tartışma sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Balıkesir'de kardeş kavgası kanlı bitti

Balıkesir'in Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkol etkisinde çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede iki kardeş de bıçakla yaralanırken, ağır yaralanan Y.T.O. (48) hastanede yapılan kontroller sonucunda hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle arbedeye dönüşen olayda her iki kardeşin de bıçakla yaralandığı iddia edildi.

Adli süreç ve soruşturma:

Olayın ardından ağır yaralanan Y.T.O. için yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve yaşamını yitirdi. Yetkililer, A.O. hakkında gerekli işlemleri başlattı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve adli makamlar süreci yürütüyor.

BALIKESİR'DE İKİ KARDEŞİN KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI. KARESİ İLÇESİ MALTEPE MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN OLAYDA İKARDEŞLERİN KAVGASINDA KAN AKTI.