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Altındağ'da Beşikkaya Mahallesi'nde taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerini alarma geçirdi

Altındağ Beşikkaya Mahallesi'nde taş ve sopaların kullanıldığı iki aile kavgası, çok sayıda polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrıldı; olay anı cep telefonu kamerasında.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altındağ'da Beşikkaya Mahallesi'nde taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerini alarma geçirdi

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında taş ve sopaların kullanıldığı bir kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü ve soruşturma:

Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde kısa süreli arbede ve müdahale anları yer alıyor. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri inceleme başlattı ve görüntü ile tanık beyanları doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, benzer olaylarda kamu güvenliğinin sağlanması ve olayların büyümesinin önlenmesi için hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Bölge sakinlerinden olayla ilgili bildirimde bulunanların ve görgü tanıklarının emniyete bilgi vermesi istendi.

Bu tür aile içi ya da mahalle arası kavgaların sonuçları ve soruşturma süreçleri, emniyet kayıtlarına geçerek hukuki takibe dönüşebiliyor; yetkililer olayın aydınlatılması için çalışmayı sürdürüyor.

Ankara’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga kamerada

Ankara’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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