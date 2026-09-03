YDP kabineden çekiliyor; Arıklı parti meclisinin kararını açıkladı

YDP kabineden çekiliyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından parti meclisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, Girne açıklarındaki gemi faciası sonrası yürütülen soruşturma ve Lefkoşa’daki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

görevden alınma süreci ve Arıklı’nın açıklamaları:

Arıklı, görevden alınmadan önce soruşturmanın selameti açısından Limanlar Dairesi’nin soruşturma tamamlanıncaya dek Başbakanlığa devredilmesini önerdiğini hatırlattı. Kendisinin ifade veya yargılama gereksinimi doğması halinde dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na başvuracağını söylediğini; bunun üzerinden yaklaşık 1,5 saat sonra Başbakan Üstel’in kendisini arayarak görevden alma kararı bildirdiğini anlattı.

Arıklı, kararın kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu benim aslında iki yıldan beridir beklediğim bir fırsattı" ifadesini kullandı ve Üstel’e teşekkür ettiğini söyledi.

parti kararı, bildirim ve siyasi tavır:

YDP toplantısında ilk planlanan Merkez Yönetim Kurulu oturumu yerine Parti Meclisi toplandı ve meclis oyçokluğuyla hükümetten çekilme kararı aldı. Arıklı, kararın yazılı olarak yarın Başbakanlığa bildirileceğini belirtti. Parti, arama-kurtarma çalışmaları ve kayıp yakınlarının acısı nedeniyle kısa vadede yeni siyasi tartışmalara zemin hazırlayacak açıklamalardan kaçınma kararı aldı.

Arıklı, "Netice itibarıyla hükümetten çekiliyoruz" derken, partinin bu adımı kazanın teknik ve hukuki boyutlarının netleşmesine bırakma gerekçesiyle aldığını aktardı.

kayıp yakınlarıyla ilişkiler ve güvenlik endişesi:

Arıklı, bugüne dek kayıp yakınlarının bulunduğu alana gitmeme nedenini güvenlik kaygılarına bağladı; bölgede kendisine yönelik olası provokasyon bilgileri alındığını söyledi. Aynı zamanda bölgedeki taziye ziyaretlerini sürdürdüğünü, örneğin Esentepe’de kayıp yakınlarının evine giderek taziyede bulunduğunu ifade etti. YDP yetkililerinin Türkiye’deki kayıp ailelerini ziyaret ettiği ve Lefkoşa İlçe Başkanlığı yetkililerinin aile ziyaretleri gerçekleştireceğini de belirtti.

Arıklı, bakanlığının kazada doğrudan sorumluluğu olmadığını savundu ancak ihmal tespit edilmesi halinde daha önce açıkladığı gibi partinin hükümetten çekileceğini yineledi. Dokunulmazlık konusuna ilişkin olarak da, kendisinin tek taraflı başvurusunun yeterli olmadığını, dokunulmazlık kaldırma sürecinin savcılığın talebiyle işletileceğini açıkladı.

teknik soruşturma ve kaza kırım ekipleri:

Arıklı, kazaya karışan geminin yaklaşık 2-2,5 ay önce denetlendiğini belirterek, olayın teknik yönlerinin aydınlatılması için Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kaza kırım ekibi istediklerini ve ekibin KKTC’ye gelerek incelemelere başladığını söyledi. Çalışmaların ertesi gün de devam edeceğini aktardı.

Ayrıca geminin belgelerini düzenleyen Türk Loydu’ndan iki yetkilinin de KKTC’ye geleceğini, komitenin önce ön rapor hazırlayıp ardından kapsamlı bir nihai rapor oluşturacağını belirtti. Arıklı, şu ana kadar yapılan yorumların spekülasyon olduğunu vurgulayarak kaza kırım ekibine güven duyduklarını ifade etti.

Arıklı, yaşanan facianın Kıbrıs tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olduğunu söyleyip, bundan sonra atılacak adımların önemine işaret etti. Hükümet dışına çıkan bir parti genel başkanı olarak artık kayıp ailelerinin yanında daha rahat bulunabileceğini vurguladı ve YDP’nin genel seçimlerin ardından daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Parti Meclisi’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı.