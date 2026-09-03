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Samanlıkta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi: 4 kişi dumandan etkilendi

Sakarya Adapazarı Aşırlar Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangın binlerce balyayı kül ederken, 4 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 00:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samanlıkta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi: 4 kişi dumandan etkilendi

yangının seyri ve müdahale:

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Aşırlar Mahallesi Abay Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki samanlıkta, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler samanlığın bulunduğu bölümü kısa sürede sararken, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, saman balyalarının yoğunluğu nedeniyle hızla yayıldı ve binlerce saman balyası küle döndü.

mahalle sakinleri ve müdahale süreci:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de kendi tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevlere yoğun su ve soğutma uygulamaları yapıldı; ekipler yangını kontrol altına almak için uzun süre çalıştı.

etkilenenler ve soruşturma:

Meydana gelen dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE SAMAN BALYASI KÜL OLURKEN 4...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE SAMAN BALYASI KÜL OLURKEN 4 KİŞİDE DUMANDAN ETKİLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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