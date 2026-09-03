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Karabük'te 3. kattaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı, iki kişi dumandan etkilendi

Karabük Bahçelievler'de 3. kattaki dairede yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; tahliye edilen binadan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 00:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te 3. kattaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı, iki kişi dumandan etkilendi

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Karabük'te Bahçelievler Mahallesi 115. Sokak'taki Huzur Apartmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, binanın 3. katında bulunan ve Sedat K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ve tahliye:

Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında tedbir amaçlı apartman sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü ve bina güvenlik altına alındı.

Etkilenenler ve inceleme:

Dumandan etkilenen kişiler arasında Mustafa K. (93) ile Feti D. bulunuyor. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından her iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KARABÜK’TE 5 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI, DUMANDAN...

KARABÜK’TE 5 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI, DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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