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Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama

Manisa'da son bir ayda polis uygulamalarında 2 bin 196 kişi yakalandı; 489'u kesinleşmiş hapis cezası, 913'ü tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 00:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama

Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Manisa Valiliği koordinasyonunda ve adli makamların koordinesinde yürüttüğü uygulama ve operasyonlarda son bir ay içinde yoğun bir çalışma yaşandı. Yapılan tespit ve operasyonlarda toplam 2 bin 196 kişi yakalandı; bunlardan 489 kişinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bin 707 kişinin ise çeşitli suçlara karıştığının tespit edildiği açıklandı. Yakalanan şüphelilerden 913 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

uygulama ve operasyonların kapsamı:

Operasyonlar kent genelinde, adli makamlarla koordineli şekilde sürdürüldü. Ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sokak uygulamaları, adres aramaları ve şüpheli hareket tespitine dayalı müdahaleler gerçekleştirdi. Bir aylık dönemde hem kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere hem de çeşitli suçlardan şüphe duyulan kişilere yönelik eş zamanlı çalışmalar yapıldı.

ele geçirilen malzemeler ve sonuçlar:

Emniyet ekiplerinin operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 141 mermi, 21 şarjör, 9 av tüfeği ve 181 av tüfeği fişeği bulundu. Yetkililer, ele geçirilen bu malzemelerin suç faaliyetlerinin önlenmesine katkı sağladığını ve soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Yetkili birimler, benzer operasyonların kararlılıkla süreceğini ve kamu güvenliği açısından gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi. Yakalananların adli süreçleri ve ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

MANİSA’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON BİR AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA VE...

MANİSA’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON BİR AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA VE OPERASYONLARDA, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 489 KİŞİ İLE ÇEŞİTLİ SUÇLARA KARIŞTIĞI BELİRLENEN 1707 KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 BİN 196 ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 913’Ü TUTUKLANDI. OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT DA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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