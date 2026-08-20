Dolar 47,9472 +0,00%
Euro 56,0881 +0,16%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.056,85 +0,72%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,51 +2,06%
--°

Adli Tıp raporu soruşturmanın seyrini etkiledi: 11 şüpheliden 9'unda uyuşturucu izi bulundu

Ankara'daki soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporu dosyaya girdi; 11 kişiden 9'unun kan, idrar veya saç örneklerinde uyuşturucu veya metabolitleri tespit edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adli Tıp raporu soruşturmanın seyrini etkiledi: 11 şüpheliden 9'unda uyuşturucu izi bulundu

Adli Tıp raporu soruşturmanın seyrini etkiledi: 11 şüpheliden 9'unda uyuşturucu izi bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan toksikoloji raporu dosyaya girerek soruşturma evrakına eklendi. İncelemeye alınan 11 kişinin kan, idrar ve saç örneklerinden 9'unun en az birinde uyuşturucu veya bunların metabolitleri tespit edildi.

raporun ayrıntıları:

ATK raporunda bulgular, örnek türüne göre ayrıntılı şekilde yer aldı. Raporda, PETLAS’ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcanın kan ve idrarında esrar etkin maddesi THCnin metaboliti THC‑COOH tespit edildiği belirtildi.

Diğer isimlere ilişkin tespitler şöyle aktarıldı: Boran Aydoğmuşun idrarında kokain metabolitleri; Dilan Çakan, Eda Demirel ve Fahrettin Aktaşın saç örneklerinde kokain ve metabolitleri; Engin Çakan, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneşin kan veya idrar örneklerinde kokain ile kokain metabolitleri saptandı. Ayrıca Sinem Kıyançiçekin saçında da kokain ve metaboliti bulundu.

soruşturmadaki adımlar ve değerlendirme:

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dosyada, ATK raporu diğer delillerle birlikte değerlendirilecek. Raporda öne çıkan veriler doğrultusunda adli işlemlerin sürdüğü, bulguların soruşturmanın sonraki aşamalarında kullanılacağı bildirildi.

Genel tabloya göre, incelemeye alınan örneklerde 8 kişinin kokain veya kokain metabolitlerine, 1 kişinin ise esrar etkin maddesi THC'nin metabolitine rastlandığı kaydedildi.

ABDÜLKADİR ÖZCAN

ABDÜLKADİR ÖZCAN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü
images

kışlık samanlar ve römork alevlere teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı