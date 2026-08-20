Adli Tıp raporu soruşturmanın seyrini etkiledi: 11 şüpheliden 9'unda uyuşturucu izi bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan toksikoloji raporu dosyaya girerek soruşturma evrakına eklendi. İncelemeye alınan 11 kişinin kan, idrar ve saç örneklerinden 9'unun en az birinde uyuşturucu veya bunların metabolitleri tespit edildi.

raporun ayrıntıları:

ATK raporunda bulgular, örnek türüne göre ayrıntılı şekilde yer aldı. Raporda, PETLAS’ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcanın kan ve idrarında esrar etkin maddesi THCnin metaboliti THC‑COOH tespit edildiği belirtildi.

Diğer isimlere ilişkin tespitler şöyle aktarıldı: Boran Aydoğmuşun idrarında kokain metabolitleri; Dilan Çakan, Eda Demirel ve Fahrettin Aktaşın saç örneklerinde kokain ve metabolitleri; Engin Çakan, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneşin kan veya idrar örneklerinde kokain ile kokain metabolitleri saptandı. Ayrıca Sinem Kıyançiçekin saçında da kokain ve metaboliti bulundu.

soruşturmadaki adımlar ve değerlendirme:

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dosyada, ATK raporu diğer delillerle birlikte değerlendirilecek. Raporda öne çıkan veriler doğrultusunda adli işlemlerin sürdüğü, bulguların soruşturmanın sonraki aşamalarında kullanılacağı bildirildi.

Genel tabloya göre, incelemeye alınan örneklerde 8 kişinin kokain veya kokain metabolitlerine, 1 kişinin ise esrar etkin maddesi THC'nin metabolitine rastlandığı kaydedildi.

ABDÜLKADİR ÖZCAN