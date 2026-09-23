Dolar 48,8335 +0,06%
Euro 55,7583 -0,21%
Bist 13.290,49 +0,69%
Altın Gram 6.838,28 -0,48%
EUR/USD 1,1414 -0,34%
Brent Petrol 95,52 +0,12%
--°

Almanya'da kuantum sonrası güvenliği geliştiren Türk araştırmacı

Yaşar Üniversitesi mezunu Hülya Evkan, Fraunhofer SIT'te PQC çalışmalarıyla otomotiv ve finans sektörüne güvenlik danışmanlığı sunuyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Almanya'da kuantum sonrası güvenliği geliştiren Türk araştırmacı

Fraunhofer'da kuantum sonrası kriptografi çalışmaları:

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunu Hülya Evkan, Almanya'daki Fraunhofer Güvenli Bilgi Teknolojisi Enstitüsü (SIT) bünyesinde bilgi güvenliği alanında öne çıkan projelerde yer alıyor. Araştırma odağı, klasik şifreleme yöntemlerinin kuantum bilgisayarlar karşısında güvenliğini sağlamak üzere geliştirilen Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC).

Evkan, kuantum bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle mevcut algoritmaların risk altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu alanda hem akademik hem de endüstriyel çözümler üretmeyi hedefliyor. Fraunhofer'daki çalışmaları, protokollerin doğrulanması, performans optimizasyonu ve uygulama senaryolarının endüstri gereksinimlerine uyarlanması gibi çok katmanlı sorunlara odaklanıyor.

Eğitim ve erken yönelimler:

Lisansını matematik alanında tamamlayan Evkan, Yaşar Üniversitesi'nin sunduğu bilimsel hazırlık programı sayesinde mühendislik yüksek lisansına geçiş yaptı. Kendisinin belirttiği gibi, üniversitenin sağladığı programlar ve başarı bursu eğitimini destekledi; ayrıca okulun dil olanakları sayesinde Japonca öğrenme imkânı buldu.

Akademik çalışmalarına ek olarak, üniversitede düzenlenen uluslararası Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC) Çalıştayı'nın organizatörleri arasında yer alması kariyerinde dönüştürücü oldu. Bu etkinlik, alanında önemli isimlerle kurulmuş bağlantılar aracılığıyla Evkan'ın Fraunhofer ile temasa geçmesini sağladı.

Endüstriye uygulama ve danışmanlık:

Mezuniyet sonrası iki yıl süreyle yazılım mühendisi ve proje sorumlusu olarak çeşitli firmalarda görev alan Evkan, ardından Fraunhofer'a katıldı ve sekiz yıldır burada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yalnızca teorik araştırmayla sınırlı kalmayıp, otomotiv ve finans gibi sektörlere kuantum dirençli algoritmaların benimsenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Evkan, akademik araştırmaların endüstride doğrudan geri bildirim bulmasının önemini vurguluyor; sahadaki gerçek problemlerin araştırma yönelimlerini şekillendirdiğini ve geliştirme süreçlerine hız kattığını belirtiyor.

Gençlere öneriler:

Fraunhofer deneyimini gençler için bir basamak olarak nitelendiren Evkan, alana ilgi duyanlara önce tutkularını keşfetmelerini, ardından uluslararası konferanslara katılarak ağ kurmalarını tavsiye ediyor. Birçok etkinliğin maddi desteğe açık olduğunu, farklı eğitim kültürlerinin bakış açısını genişlettiğini ve ortak projeler için fırsat yarattığını aktarıyor.

Son olarak, karşılaşılan zorluklara rağmen yılmamayı öğütleyen Evkan, öğrencilerin gösterdikleri çabanın er ya da geç karşılığını bulacağına dair güven aşılıyor ve azimle çalışmanın önemine dikkat çekiyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI...

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNU HÜLYA EVKAN

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bayraktar TB3 denizkurdu tatbikatı'nda sonoboy atış testini başarıyla tamamladı
images

Teksas'ta yeni dönem: Cybercab direksiyonsuz taksilerle Houston'da testlere başl...
images

Türkiye ay görevinde teste geçti, Artemis zirvesi ekimde Antalya'da
images

OMÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi öğrencilerin projelerini ürüne dönüştürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üreticinin yanında Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma saha çalışmaları sürüyor

Otobanda arıza yapan aracını şalgam suyuyla hayata döndürdü

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da kültür ve sanat dört gün boyunca meydanlara taşınıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü