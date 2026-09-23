Almanya'da kuantum sonrası güvenliği geliştiren Türk araştırmacı

Fraunhofer'da kuantum sonrası kriptografi çalışmaları:

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunu Hülya Evkan, Almanya'daki Fraunhofer Güvenli Bilgi Teknolojisi Enstitüsü (SIT) bünyesinde bilgi güvenliği alanında öne çıkan projelerde yer alıyor. Araştırma odağı, klasik şifreleme yöntemlerinin kuantum bilgisayarlar karşısında güvenliğini sağlamak üzere geliştirilen Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC).

Evkan, kuantum bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle mevcut algoritmaların risk altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu alanda hem akademik hem de endüstriyel çözümler üretmeyi hedefliyor. Fraunhofer'daki çalışmaları, protokollerin doğrulanması, performans optimizasyonu ve uygulama senaryolarının endüstri gereksinimlerine uyarlanması gibi çok katmanlı sorunlara odaklanıyor.

Eğitim ve erken yönelimler:

Lisansını matematik alanında tamamlayan Evkan, Yaşar Üniversitesi'nin sunduğu bilimsel hazırlık programı sayesinde mühendislik yüksek lisansına geçiş yaptı. Kendisinin belirttiği gibi, üniversitenin sağladığı programlar ve başarı bursu eğitimini destekledi; ayrıca okulun dil olanakları sayesinde Japonca öğrenme imkânı buldu.

Akademik çalışmalarına ek olarak, üniversitede düzenlenen uluslararası Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC) Çalıştayı'nın organizatörleri arasında yer alması kariyerinde dönüştürücü oldu. Bu etkinlik, alanında önemli isimlerle kurulmuş bağlantılar aracılığıyla Evkan'ın Fraunhofer ile temasa geçmesini sağladı.

Endüstriye uygulama ve danışmanlık:

Mezuniyet sonrası iki yıl süreyle yazılım mühendisi ve proje sorumlusu olarak çeşitli firmalarda görev alan Evkan, ardından Fraunhofer'a katıldı ve sekiz yıldır burada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yalnızca teorik araştırmayla sınırlı kalmayıp, otomotiv ve finans gibi sektörlere kuantum dirençli algoritmaların benimsenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Evkan, akademik araştırmaların endüstride doğrudan geri bildirim bulmasının önemini vurguluyor; sahadaki gerçek problemlerin araştırma yönelimlerini şekillendirdiğini ve geliştirme süreçlerine hız kattığını belirtiyor.

Gençlere öneriler:

Fraunhofer deneyimini gençler için bir basamak olarak nitelendiren Evkan, alana ilgi duyanlara önce tutkularını keşfetmelerini, ardından uluslararası konferanslara katılarak ağ kurmalarını tavsiye ediyor. Birçok etkinliğin maddi desteğe açık olduğunu, farklı eğitim kültürlerinin bakış açısını genişlettiğini ve ortak projeler için fırsat yarattığını aktarıyor.

Son olarak, karşılaşılan zorluklara rağmen yılmamayı öğütleyen Evkan, öğrencilerin gösterdikleri çabanın er ya da geç karşılığını bulacağına dair güven aşılıyor ve azimle çalışmanın önemine dikkat çekiyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNU HÜLYA EVKAN