bayraktar TB3 denizkurdu tatbikatı'nda sonoboy atış testini başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 tatbikat kapsamında denizaltı savunma harbinde yeni bir kabiliyet gösterdi

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3, Baykar tarafından geliştirilen SAS POD vasıtasıyla gerçekleştirdiği sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. Milli SİHA, tatbikat sırasında denizaltı savunma harbi görevlerinde kritik bir görev icra etti ve deniz karakol uçağıyla koordineli operasyon yürüttü.

Tatbikatın kapsamı ve icra edilen görevler:

Tatbikat 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere dört denizde eş zamanlı icra edildi. Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı senaryolarda Bayraktar TB3, kanat altında taşıdığı Baykar SAS POD üzerinden 2 adet sonoboy atışı gerçekleştirdi ve deniz karakol uçağı ile tam koordinasyon sağladı.

Veri entegrasyonu ve anlık gösterim:

Testin ayırt edici bölümü, sonoboy verilerinin entegre edilmesi ve gerçek zamanlı işlenmesiydi. Bayraktar TB3, kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboylardan gelen verileri üzerinde bulunan sonoboy işleme birimi ile işledi. Elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimi başarıyla gerçekleştirildi ve bu verilerle operasyonel farkındalığın artırıldığı gözlendi.

Baykar'ın ihracat performansı ve sektör içindeki yeri:

Baykar, projelerini öz kaynakları ile yürütmeye devam ederken, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunu sürdürdü. Şirket 2025'te 2,2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşırken, son yıllarda gelirlerinin yaklaşık %90’ını ihracattan elde etti. Baykar; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’de tüm sektörler içinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı. Ayrıca Baykar, TB2 için 36 ülke, AKINCI TİHA için 16 ülke olmak üzere toplam 39 ülke ile ihracat anlaşmaları imzaladı ve 2021–2024 döneminde savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Denizkurdu-I/2026'da gösterilen yetenekler, Bayraktar TB3’ün denizaltı savunma harbinde ve donanma destekli keşif görevlerinde daha etkin kullanılabileceğine işaret ediyor; atış testleri ve entegre veri işleme yeteneği, sahada hızlı karar süreçleri için önemli bir katkı sağladı.

DENİZKURDU TATBİKATI KAPSAMINDA TCG ANADOLU'DAN HAVALANAN BAYRAKTAR TB3, BAYKAR SAS POD İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SONOBOY ATIŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.