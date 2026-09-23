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İlkokuldan yangın güvenliğine: Duman Avcıları TEKNOFEST finalinde

Batuhan Kayahan ve Uhud Ayeş'in 'Duman Avcıları' projesi, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler finaline kalarak Aydın'ı temsil edecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: İrem Özkan

İlkokuldan yangın güvenliğine: Duman Avcıları TEKNOFEST finalinde

Duman avcıları projesi TEKNOFEST finalinde

Aydın'ın Efeler ilçesinden çıkan bir girişim, ulusal sahnede yer almaya hak kazandı. Güzelhisar İlkokulu öğrencileri Batuhan Kayahan ve Uhud Ayeş tarafından geliştirilen "Duman Avcıları - Yangın Esnasında Temiz Hava, Güvenli Kaçış" adlı proje, TEKNOFEST Türkiye Finali'nde İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik kategorisinde ilk 26 proje arasına girdi.

Projenin amacı ve işleyişi:

Öğrenciler ve danışmanları, yangın sırasında oluşan yoğun dumanın tahliyesini sağlayıp temiz hava koridoru oluşturarak insanların daha güvenli kaçışını hedefleyen bir prototip geliştirdi. Tasarım, duman kaynaklı riskleri azaltmaya odaklanıyor ve sahada kullanılabilecek pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Finalde sunulan çalışan prototip, uygulama potansiyeli ve acil durumlarda sağladığı kolaylık açısından jüri değerlendirmesine girdi.

Başarı ve temsil:

Projeye rehberlik eden Kübra Arvas Durmuş eşliğinde hazırlanıp sunulan çalışma, Türkiye genelinden gelen 3 bin 736 başvuru arasından seçilen 26 proje arasında yer aldı. Bu sonuç, ilkokul düzeyinde bir girişimin yüksek rekabet ortamında ses getirmesinin yanı sıra Aydın'ın yaratıcı gençlerini ulusal platformda temsil etmesi açısından önem taşıyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GÜZELHİSAR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ BATUHAN KAYAHAN VE UHUD AYEŞ’İN...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GÜZELHİSAR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ BATUHAN KAYAHAN VE UHUD AYEŞ’İN HAZIRLADIĞI “DUMAN AVCILARI – YANGIN ESNASINDA TEMİZ HAVA, GÜVENLİ KAÇIŞ” PROJESİ, TEKNOFEST TÜRKİYE FİNALİ’NDE İLK 26 PROJE ARASINDA YER ALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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