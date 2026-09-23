Tasarımcılar için doğru dizüstü: taşınabilirlik mi yoksa ham güç mü?

tasarım iş akışları için öncelikler nelerdir?

Grafik tasarım, video düzenleme, 3D modelleme ve animasyon gibi disiplinler, bilgisayardan beklenen donanım profillerini belirgin biçimde farklılaştırır. Renk doğruluğu ve taşınabilirlik öne çıkan işler için ekran teknolojisi ve hafiflik kritik olurken; karmaşık 3D sahneler, yüksek çözünürlüklü video düzenleme ve render işlemleri işlemci, GPU ve soğutma performansını ön plana çıkarır. Büyük proje dosyalarıyla eşzamanlı çalışmak ise RAM, depolama ve ısı yönetimi gereksinimlerini artırır.

Excalibur G915: mobil tasarımcılar için taşınabilir ve doğru renk

Excalibur G915, mobil çalışma gereksinimini ve renk hassasiyetini bir araya getiriyor. Yüzde 100 sRGB kapsama sahip 16 inç ekranı, renk değerlendirmesi gereken işler için avantaj sağlar. Taşınabilirlik açısından cihazın 20,5 mm ince profili ve 2,3 kg hafifliği, ajans, stüdyo veya müşteri ziyaretleri arasında kolay taşıma imkânı sunar.

Donanım kombinasyonu olarak G915, NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı ve yeni nesil Intel işlemci seçenekleriyle geliyor. Uzun süreli kullanımda performansı korumak için cihazda yer alan FrostFlux soğutma teknolojisi, optimize edilmiş hava akışı ve özel fan bıçak geometrisiyle ısının yönetilmesine yardımcı oluyor.

Excalibur G920: 3D, render ve yüksek çözünürlüklü işler için ham performans

Excalibur G920, yüksek işlem ve grafik gücü gerektiren profesyonel iş akışlarına yönelik tasarlanmış. Cihazda tercih edilebilen Intel Core i9-14900HX işlemci ile birlikte NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 Laptop GPU seçenekleri sunuluyor; bu kombinasyon özellikle 3D modelleme, animasyon ve render süreçlerinde belirleyici performans sağlar.

G920’nin 16 inç QHD ekranı 2560 x 1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunarak video ve görsel tasarımda renk hassasiyetine katkıda bulunuyor. Uzun süreli ağır iş yüklerinde FrostFlux soğutma ve dört fan hava çıkışı bölümü, ısının dağıtılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca cihazın aynı anda üç monitör desteği sunması, çoklu uygulama ve geniş çalışma düzenleriyle çalışan tasarımcılara esneklik kazandırıyor.

Sonuç olarak, doğru dizüstü seçimi yapılırken işin doğası belirleyici olmalıdır: saha içinde sık hareket eden ve renk doğruluğu ön planda olanlar için G915, yoğun 3D ve render işleriyle uğraşan profesyoneller içinse G920 öne çıkıyor. Her iki modelde de bellek, depolama ve soğutma performansı projelerin verimliliğini doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

EXCALİBUR G915 MOBİL ÇALIŞAN TASARIMCILARA, G920 İSE YOĞUN İŞLEM VE GRAFİK GÜCÜ GEREKTİREN İŞ AKIŞLARINA YÖNELİK ÖZELLİKLER SUNUYOR.